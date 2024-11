Lleida es mou amb la cultura popular

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena d’entitats culturals de Lleida van sortir ahir al carrer per donar a conèixer la seua tasca comunitària i socioeducativa en el marc de la Tamborinada, celebració que es va originar a Barcelona fa 47 anys i que per primera vegada s’ha descentralitzat en diferents ciutats i ubicacions.

La plaça Blas Infante de Lleida va ser un dels espais escollits, que ahir va aplegar les parades de les diferents entitats, exhibicions, tallers i activitats familiars. Organitzada pel col·lectiu cultural de Cappont, la jornada va comptar amb una cercavila amb tots els grups i companyies professionals de cultura popular, com bastoners, diables, gegants, grallers, tabalers, armats, castellers, Moros i Cristians, trabucaires i batucada, entre d’altres. Hi va haver un concert de música folk a càrrec de la Tradifarra.

L’esdeveniment va ser una festa que va reunir centenars de persones, les quals van poder conèixer agrupacions de diferents àmbits, des d’entitats de dansa catalana, passant per escoles de música tradicional, fins a espais de creativitat. Petits i grans van aprendre el ball de bastons, jugar als escacs, portar gegants o ballar sardanes, entre altres activitats. Per la seua banda, la vicepresidenta del col·lectiu de Cappont, Mireia Biosca, va destacar el paper de la cultura popular a Lleida com un element que aglutina persones “de totes les edats”.