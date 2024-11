Cinc mercats de Nadal que no et pots perdre aquest pont a Espanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan els carrers s’engalanen amb llums brillants, l’aroma de castanyes rostides inunda l’aire i els torrons es converteixen en protagonistes indiscutibles, és senyal que el Nadal ha arribat a Espanya. I amb ell, els entranyables mercats nadalencs despleguen la seua màgia a nombrosos racons. Aquests llocs es transformen en autèntics oasis d’encant, perfectes per passejar en família, en parella o amb amics, i deixar-se seduir per l’esperit festiu.

Casetes de fusta finament decorades, llums multicolors que creen una atmosfera de somni, i mil i un detalls que evoquen records de la infància es donen cita en aquests mercats. Alguns destaquen per la singular bellesa i capacitat per fer-nos somiar. A continuació, et convidem a un viatge pels mercats de Nadal més bonics d’Espanya.

Madrid: La màgia de la Plaza Mayor

Al cor de la capital, la icònica Plaza Mayor s’engalana amb més de 100 acollidores casetes plenes de dolços típics, ornaments per a la casa, figuretes de pessebre i originals articles de broma. Aquest mercat, el més gran i famós de Madrid, està obert del 29 de novembre al 31 de desembre i atrau visitants de tot el món.

No gaire lluny, al Corte Inglés del carrer Preciados, trobaràs un altre encantador mercat on aconseguir el regal perfecte i delectar-se amb exquisides propostes gastronòmiques.

Barcelona: Tradició a la Fira de Santa Llúcia

Al costat de la imponent catedral de Santa Eulalia, en ple barri gòtic, hi ha un dels mercats nadalencs més antics d’Espanya: la Fira de Santa Llúcia. Les parades es divideixen en diferents sectors: el verd, dedicat als arbres de Nadal; el d’artesania; i el protagonitzat per les figures del pessebre, on no pot faltar el popular 'caganer'.

La Fira estarà oberta del 28 de novembre al 24 de desembre de 2024.

València: Diversió a la Ciutat de les Arts i les Ciències

A la planta baixa de l’Umbracle, a l’avantguardista Ciudad de les Arts i les Ciències, s’instal·la un animat mercat de Nadal amb unes 60 parades d’artesania i articles festius. Però l’oferta va molt més enllà, amb una àmplia programació d’activitats i tallers per als més petits, que inclouen titelles, contacontes, concursos de dibuix i fins i tot uns tradicionals cavallets.

A més, podràs disfrutar d’una recreació belenística, exhibicions d’oficis tradicionals, food trucks amb delicioses propostes gastronòmiques i un espai solidari on diverses ONG donaran a conèixer la seua tasca.

Sevilla: Artesania a la plaça Nueva

La capital sevillana s’engalana amb especial cura durant aquestes dates. Molt a prop d’emblemes com la catedral i la Giralda, la plaça Nueva acull un preciós mercat de casetes de fusta on s’exposen creacions d’artesans locals. Al llarg de les 80 parades, podràs trobar peces de ceràmica, figuretes de pessebre, joguets de fusta i productes típics de la regió.

Aquest mercat, que destaca pel disseny i l’elaboració artesanal dels productes que ofereix, estarà obert del 5 de desembre de 2024 al 5 de gener de 2025. Una cita ineludible si visites Sevilla per Nadal.

Saragossa: Un pessebre gegant a la plaça del Pilar

Amb el teló de fons de la majestuosa basílica del Pilar, la plaça homònima de Saragossa acull cada any un espectacular mercat nadalenc. Les 40 casetes, repartides davant l’Ajuntament i els antics jutjats, ofereixen articles de decoració i artesania, mentre que les tavernes i els espais de lleure brinden diversió per a tota la família.

Però el que distingeix a aquest mercat és el pessebre gegant de gairebé 2.500 metres quadrats que s’instal·la a la plaça, tota una fita nadalenca a Espanya. Tampoc no faltarà l’Arbre dels Desitjos, on plasmar anhels per al nou any. Podràs visitar-lo de l’1 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025.

Altres mercats de Nadal que no et pots perdre a Espanya

La llista d’encantadors mercadillos nadalencs a Espanya és extensa. No podem deixar d’esmentar el de la plaça Bib-Rambla en Granada, amb la seua tradicional fira d’artesania; el de Port Portals a Mallorca, inspirat en els mercats centreeuropeus; el del Cabanyal a València, perfecte per a les compres d’última hora després de la Cavalcada de Reis; o els de Santander, Salamanca, Santiago de Compostel·la i Sant Sebastià, cada un amb el seu singular encant.