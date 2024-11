Condemnat a un any de presó Saül Gordillo per agressió sexual a una treballadora del digital que dirigia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jutjat penal de Barcelona ha condemnat a un any de presó al periodista Saül Gordillo per haver agredit sexualment una treballadora seva de 23 anys quan dirigia el digital ‘Principal’ el desembre del 2022. La magistrada considera provat que Gordillo li va tocar el cul i la vagina per sobre la roba sense el seu consentiment en un discoteca de la capital catalana després del sopar de Nadal d’empresa. La fiscalia demanava dos anys de presó i l’acusació particular, quatre. La sentència també condemna Gordillo a dos anys de llibertat vigilada després de la pena de presó, inhabilitació durant dos anys per treballar o fer activitats amb contacte regular i directe amb menors, i dos anys de prohibició d’apropament o comunicació amb la víctima.

Segons la sentència de 25 pàgines, la nit de l’1 al 2 de desembre del 2002 el digital ‘Principal’ i 8TV, de la mateixa empresa, van celebrar el sopar d’empresa de Nadal. Gordillo, exdirector de l’ACN i de Catalunya Ràdio, i de 50 anys, i la víctima, Mar, de 23 anys i que feia tres mesos que treballava al digital en notícies de feminisme, van acudir-hi, com altres desenes de treballadors i directius. Després del sopar molts d’ells van anar a un bar musical. D’allà van anar cap a la discoteca Apolo en taxis, i Gordillo, la noia i un altre redactor van agafar el mateix vehicle. El director i la redactora van seure darrere i l’altre periodista anava de copilot.

En arribar a la discoteca cap a les 2.30 hores i deixar els abrics al guarda-roba tots tres van travessar la pista de ball i es van dirigir a una barra per adquirir una consumició. Cap a les 2.44 hores, i essent gravats per les càmeres de seguretat, Gordillo, “amb ànim de satisfer el seu desig sexual i atemptar contra la llibertat sexual de la víctima, es va apropar de forma furtiva de manera que l’altre redactor no pogués veure com la seva mà dreta de forma dissimulada baixava per l’esquena de la víctima”. “La va agafar per les natges i va desplaçar la mà buscant la seva vagina, sense poder aconseguir-ho de forma directa perquè ho impedia la roba que ella duia, mentre amb la mà esquerra subjectava la consumició”, relata.

Al cap d’un minut, mentre la víctima demana una consumició, “amb el mateix ànim i propòsit, després de canviar la consumició de mà, i sense que tampoc l’altre redactor pogués observar les accions de Gordillo, amb el que mantenia una conversa, es va tornar a apropar a ella per l’esquena i amb la mà esquerra per sota del camal del pantaló tipus ‘short’ que duia la denunciant va arribar fins a la vagina i li va col·locar els dits entre les mitges i el ‘short’ amb intenció de masturbar-la”.

A partir d’aleshores la noia va seguir a la barra, en una “clara dissociació cognitiva” i es va desplaçar amb Gordillo i l’altre periodista a la pista de ball. Va ser a les 2.53 hores, gairebé deu minuts després, quan la noia va reaccionar i es va trobar amb companys de feina, a qui els va explicar els fets, cosa que la va fer assumir el que acabava de passar. Estava en un evident estat de nerviosisme, ansietat i desconcert. Els companys la van intentar calmar i dos d’ells li van demanar un taxi per dur-la a casa.

L’endemà al matí va anar al CAP, on li van receptar tranquil·litzants, i al dia següent li van donar la baixa laboral, que va allargar-se fins el març del 2023. La noia ha patit estrès posttraumàtic, angoixa, desbordament emocional, tristesa aguda, pensaments intrusius i circulars, dificultats per dormir, alteracions de la gana, irritabilitat i sentiments de vergonya i culpa. Ha estat tractada per una psicòloga, però no demana cap indemnització.

Durant el judici, Gordillo es va defensar al·legant que les imatges de les càmeres de seguretat mostraven un flirteig entre tots dos i que ell només va posar la mà al cul de la noia per sobre la roba, però en cap cas ho va fer a la vagina.

Quan dies després dels fets la noia va presentar la denúncia davant dels Mossos d’Esquadra i va transcendir a la llum pública, Gordillo va ser expedientat per la seva empresa i posteriorment acomiadat.

La magistrada descarta que Gordillo pogués caure en el que jurídicament es coneix com a error vencible o error invencible, és a dir que desconegués en tot moment que estava actuant malament, ja que no hi ha cap testimoni que certifiqui que hi havia un flirteig previ. També recorda la magistrada que Gordillo té 26 anys més que la noia, era el seu cap i té molta més experiència que ella. Per tant, considera que no podia haver caigut en la confusió d’assumir que la noia volia aquells tocaments. La sentència es pot recórrer.