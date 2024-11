“Els artistes ara venen a buscar-nos”

Els lectors de SEGRE podran adquirir aquest diumenge vinent juntament amb el diari el Disc de La Marató de TV3, un projecte solidari que arriba a la 20a edició i que té un pare lleidatà. El periodista Àngel Lacalle, responsable de projectes editorials i musicals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és originari de la Vall Fosca, un lloc que sempre porta al cor. No en va, en l’audiovisual de la primera cançó del disc d’aquest any, Respirem, apareixen imatges de la Vall Fosca, amb l’església de Sant Vicenç de Capdella, i dels rais de la Pobla de Segur, “seguint el riu, que ens dona vida i que fa anys també era via de comunicació”, va explicar ahir a SEGRE el director d’aquest CD solidari.

Lacalle va recordar que “quan fa 20 anys vam pensar a com divulgar La Marató entre els més joves, vam triar dos vies: tallers a les escoles per explicar als més petits la investigació mèdica que fa possible cada edició i la música, amb versions de cançons populars interpretades per artistes coneguts, un reclam per enganxar els joves”. El periodista, establert a Sabadell, va remarcar que “el primer any vam vendre 60.000 còpies, una animalada!; després, 90.000 i el tercer any, més de 120.000 i així fins al 2022, quan vam arribar al rècord de més de 200.000 còpies, i es va convertir en el disc en format físic més venut del món”. Lacalle va assenyalar que en aquestes vint edicions han col·laborat més de 4.000 persones entre cantants, músics i corals: “Al principi, costava convèncer la gent, sobretot pel fet de cantar en català, però s’ha entès el caràcter solidari d’aquesta iniciativa i ara ens venen a buscar!” En aquestes dos dècades, ha conviscut amb artistes a qui els va costar molt poc cantar en català, com Pablo Alborán –“deia que té similituds amb el francès de la seua família materna”– fins a casos més complicats, “com aquest any amb David Summers, d’Hombres G, que tenia molts dubtes, fins i tot por, però que al final li va sortir molt bé, com podrà escoltar-se a la cançó Tens un amic, que interpreta amb l’alacantina Samantha”.

Àngel Lacalle es va criar a la Vall Fosca, a la Central de Capdella, on torna almenys una vegada a l’any

Almenys una vegada a l’any, Lacalle s’escapa a la seua Vall Fosca: “Em vaig criar a la Central de Capdella fins als 7 anys, quan van traslladar el meu pare a Sabadell, però almenys fins als 15 hi tornava cada any a l’estiu i per Nadal”.

De gran no s’ha oblidat dels seus orígens i fins i tot es planteja passar llargues temporades en aquesta zona del Pallars Jussà quan es jubili. A TV3 li van demanar d’allargar-ho al màxim, però al final “serà l’octubre de l’any que ve, si Déu vol”, va afirmar. Això sí, va assegurar que “ja estic treballant en el Disc del 2025”.