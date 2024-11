Experts proposen eliminar el copagament farmacèutic en rendes per sota de 6.000 euros i introduir més trams

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’eliminació de la distinció entre actius i pensionistes, la introducció de trams de renda més detallats, i l’exempció de copagament per a rendes inferiors a 6.000 euros, poden augmentar significativament l’equitat del sistema de copagament farmacèutic, segons es desprenen d’una investigació publicada en 'Gaseta Sanitària', la revista científica de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS).

L’article, que utilitza simulacions a partir d’una base de dades enllaçada entre l’Agència tributària i el Ministeri de Sanitat de més de 4,5 milions de persones, proposa un nou model de copagament basat exclusivament en trams de renda, sense diferenciar entre actius i pensionistes.

"La implementació d’un sistema de copagament més progressiu i just pot protegir millor a les persones de menors ingressos i millorar l’equitat, amb impactes manejables en el pressupost públic", afirma la investigació en la que han participat experts de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, amb la col·laboració de la Universidad Carlos III, la Fundació Caixes d’Estalvi (FUNCAS), la Universitat Pompeu Fabra, i la Barcelona School of Management.

"Malgrat que en els últims anys s’han proposat canvis, el sistema actual continua generant desigualtats, especialment entre els trams de renda més baixos i els sectors més vulnerables, com persones grans, pacients crònics i famílies amb menys recursos", assenyalen des de SESPAS, que es fa ressò de l’estudi.

Els autors afirmen que el model ideal s’hauria de basar a utilitzar la renda personal com l’únic criteri per calcular els copagaments. Aquest canvi, assenyalen, permetria no només una equitat més gran, sinó també una distribució més eficient de la despesa sanitària. Amb un sistema de copagament progressiu, es podria garantir que els usuaris amb menys recursos no es vegin exclosos de l’accés a medicaments essencials a causa de barreres econòmiques.

Els resultats mostren que la igualació d’actius i pensionistes, i la introducció de trams de renda més detallats, poden augmentar la progressivitat del sistema de copagament. Els costos pressupostaris públics van variar entre 48 i 710,2 milions d’euros. A tots els escenaris, la participació de l’usuari en la despesa farmacèutica es redueix, especialment en les rendes més baixes.

"Un sistema de copagament farmacèutic més progressiu i equitatiu és factible i pot protegir millor les persones amb menors ingressos sense un impacte pressupostari desproporcionat. L’eliminació de la distinció entre actius i pensionistes i l’exempció de copagament per a rendes inferiors a 6.000 euros poden augmentar significativament l’equitat del sistema", conclouen els autors.