La Guàrdia Civil aconsella sobre ciberseguretat de cara al Black Friday, Ciber Monday i campanya de Nadal

Amb l’arribada dels períodes de descomptes i rebaixes a Espanya, s’estima que al voltant del 46% de la població farà compres online aprofitant les ofertes. Tanmateix, aquest increment en les transaccions comercials a través d’Internet també suposa un augment en els riscos de ser víctima de ciberdelinqüents.

Segons dades de la Guàrdia Civil, un de cada cinc delictes es cometen actualment a la xarxa, i el nombre de denúncies relacionades amb la ciberdelinqüència ha seguit una tendència a l’alça en els últims anys. Davant d’aquesta situació, experts en seguretat informàtica i prevenció del frau electrònic han llançat una sèrie de recomanacions per conscienciar els consumidors i ajudar-los a realitzar compres segures per Internet.

Claus per comprar online de forma segura

Entre els principals consells destaquen la importància de comprar només en llocs web de confiança i coneguts, investigar bé les ofertes que semblin massa bones per ser veritat, revisar les polítiques de devolució i reembors abans de realitzar la compra, i utilitzar mètodes de pagament segurs com les targetes de crèdit en lloc de dèbit o transferències bancàries.

Així mateix, es recomana no compartir informació personal innecessària, desconfiar de correus electrònics o missatges sospitosos que puguin ser intents de "phishing", verificar la reputació dels venedors a través de ressenyes i qualificacions, mantenir els dispositius actualitzats amb software de seguretat, sospitar d’ofertes que pressionin per actuar ràpidament, i guardar tots els comprovants i rebuts de les transaccions realitzades.

Com actuar en cas de ser víctima d’una estafa online

En cas de creure haver estat estafat després de realitzar una compra per Internet, els experts recomanen posar-se en contacte amb el banc com més aviat millor per informar de la situació i provar de paralitzar qualsevol càrrec fraudulent. També és aconsellable presentar una denúncia davant de la Guàrdia Civil, ja sigui a la caserna més propera o a través d’unitats especialitzades com l’EDITI (Equip d’Investigació Tecnològica) o el Equipo@ de prevenció i resposta en matèria de ciberdelinqüència.

La prevenció, la millor defensa contra el crim cibernètic

Més enllà de les recomanacions específiques, els especialistes en seguretat incideixen que la primera barrera per evitar ser víctima de delictes online és aplicar el mateix sentit comú que es tindria en les rutines diàries del món físic. Mantenir-se alerta, contrastar la informació i no deixar-se portar per la pressió o les presses són algunes de les claus per minimitzar els riscos en comprar per Internet.

Amb l’auge imparable del comerç electrònic i l’increment de les amenaces en el ciberespai, la conscienciació i la prevenció s’han convertit en eines fonamentals per garantir una experiència de compra online segura i satisfactòria. Seguir aquests consells i mantenir una actitud prudent i responsable és la millor forma de disfrutar dels avantatges de l’era digital sense caure en les trampes dels ciberdelinqüents.