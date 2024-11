Lleida aposta per la cultura amb descomptes del Black Friday a La Llotja, Escorxador i Auditori

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els amants de la cultura a Lleida estan d’enhorabona. Fins aquest divendres, els equipaments culturals municipals de la ciutat se sumen als descomptes del Black Friday, oferint una oportunitat única per a disfrutar d’una àmplia varietat d’espectacles a preus reduïts.

La Paeria de Lleida ha anunciat descomptes del 30% en el preu de les entrades per a 11 concerts i espectacles d’arts escèniques programats per als propers mesos. Aquestes ofertes estan disponibles tant en taquilla com en la venda online, facilitant l’accés a la cultura per a tots els públics.

Àmplia oferta musical

Els amants de la música clàssica podran disfrutar d’actuacions com la del conjunt Vespres d’Arnadí aquest dissabte en el Auditori Enric Granados, o la de la Camerata Granados diumenge. A més, la Jove Orquestra de Ponent oferirà un concert el proper 15 de desembre.

Per a aquells que prefereixin propostes més internacionals, la Franz Schubert Filharmonia visitarà Lleida en tres ocasions: el 21 de febrer, el 23 de març i el 23 de maig. Una oportunitat única per a disfrutar de la qualitat d’aquesta prestigiosa orquestra a un preu més assequible.

Òpera i arts escèniques

Els descomptes del Black Friday també inclouen la representació operística "Nabucco" de Verdi, una producció d’Òpera de Sabadell que tindrà lloc el 9 de març en el Teatre de la Llotja. Una cita ineludible per als amants del bel canto.

Quant a les arts escèniques, destaquen obres com "Les mans" de Sílvia Munt, que es representarà l’1 de febrer en el Teatre de l’Escorxador, "Love, Love, Love" el 8 de febrer o "Tirant lo Blanc" el 22 de març, ambdues en la Llotja.

Com beneficiar-se dels descomptes

Per a disfrutar d’aquestes ofertes, els interessats han de fer constar el nom de la tarifa "BLACK FRIDAY 2024" i el codi de promoció "BLACKFRIDAY24" en adquirir les seues entrades. Una oportunitat que no es pot deixar escapar per submergir-se en la rica vida cultural de Lleida a un preu més assequible.

El Black Friday, originari dels Estats Units, s’ha convertit en una tradició global en els últims anys. A més del comerç, cada vegada més institucions culturals aprofiten aquesta data per atansar les seues propostes al públic amb descomptes especials.

