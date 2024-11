La Paeria anuncia descomptes Black Friday a la Llotja, Escorxador i Auditori

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equipaments culturals municipals de Lleida se sumen fins aquest divendres vinent als descomptes del Black Friday amb l’objectiu d’atansar la cultura a tots els públics. Així, la Paeria va anunciar ahir descomptes del 30 per cent en el preu de les entrades per a 11 concerts i espectacles d’arts escèniques de la programació pública dels propers mesos a l’Auditori Enric Granados, la Llotja i el Teatre de l’Escorxador, tant a taquilla com online. En l’apartat musical, les tarifes reduïdes inclouen aquest dissabte vinent l’actuació a l’Auditori del conjunt Vespres d’Arnadí; diumenge amb la Camerata Granados; el 15 de desembre amb la Jove Orquestra de Ponent; i els concerts de la Franz Schubert Filharmonia del 21 de febrer, el 23 de març i el 23 de maig.

El Black Friday també s’aplicarà a la representació operística Nabucco, de Verdi, una producció d’Òpera de Sabadell el 9 de març. Així mateix, espectacles a l’Escorxador com Les mans de Sílvia Munt (1 de febrer) o a la Llotja: Love, Love, Love (8 de febrer) o Tirant lo Blanc (22 de març). Per gaudir d’aquests descomptes cal fer constar el nom de la tarifa BLACK FRIDAY 2024 i el nom del codi de promoció BLACKFRIDAY24 en el moment de la compra de les entrades.