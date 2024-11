Aquesta és la carretera més perillosa d’Espanya per conduir de nit i és a Tarragona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En l’última dècada, Espanya ha estat testimoni de més de 276.000 accidents nocturns, deixant un saldo preocupant de més de 6.500 persones mortes, la qual cosa representa un increment del 24,5% entre els anys 2013 i 2023. Factors com la somnolència, els enlluernaments, la "hipnosi de la carretera" i les imprudències han convertit la conducció nocturna en un veritable desafiament per a molts automobilistes al país.

Un recent estudi ha identificat els llocs més perillosos per conduir de nit a Espanya. La carretera que encapçala aquest fatídic rànquing és l’AP-7 al seu pas per Tarragona, entre els quilòmetres 328 i 345, on s’han produït 18 morts i 23 ferits greus. La classificació la completen altres trams com la N-340 a Castelló, l’A-7 a Màlaga, la B-10 a Barcelona i la M-50 a Madrid, tots ells amb un saldo d’11 a 13 víctimes mortals.

Riscos de la conducció nocturna

Durant la conducció nocturna, el camp de visió es redueix un 20%, afectant capacitats crucials com la percepció de la velocitat, la identificació dels senyals i la visió perifèrica i de profunditat. A més, els enlluernaments poden provocar una pèrdua de control del vehicle durant desenes de metres, mentre que la somnolència i la "hipnosi de la carretera" augmenten el risc d’accidents greus.

Encara que els accidents nocturns representen un terç del total de morts en sinistres viaris, la seua letalitat és un 55% més gran que el dels accidents diürns. Proporcionalment, registren un 1,7% de morts sobre el total de víctimes, davant l’1,1% dels diürns. A més, presenten un 10,5% més de ferits greus (7,4% davant el 6,7%).

Perfil de l’accident nocturn

Segons l’estudi, la víctima més habitual en aquest tipus d’accidents és un home (75%) d’uns 38 anys de mitjana i amb gairebé 20 anys d’experiència al volant. El vehicle més freqüent sol ser un turisme (78%) i els sinistres tenen lloc majoritàriament en zona urbana, encara que els accidents interurbans són més letals a causa de factors com la velocitat.

Temporalment, els accidents nocturns es concentren a l’inici de la nit (54%) i al final de la matinada (22%), sent proporcionalment més letals entre les 3 i les 5 de la matinada. Els divendres i dissabtes són els dies més crítics (16% cada un), mentre que el novembre i el desembre destaquen com els mesos amb més freqüència accidental (14% cada un).

Tipus d’accidents i víctimes

Els accidents més comuns són la col·lisió frontolateral (20%), per envestida (17%) i l’atropellament (12%), mentre que els més greus són les estimbades, els xocs frontals i els atropellaments. Per tipus d’ocupants, les víctimes més habituals són els conductors, seguits dels passatgers i els vianants, encara que la letalitat varia significativament entre ells.

En el cas dels vianants, la letalitat assoleix el 4,2% de les víctimes en accidents nocturns, davant l’1,6% dels conductors i l’1% dels passatgers. Aquesta tendència s’estén als ferits greus, on la proporció de vianants hospitalitzats arriba al 15%, pel 7% dels conductors i el 5% dels passatgers.

L’estudi posa de manifest la necessitat d’extremar la precaució al volant durant les hores nocturnes, especialment en els trams identificats com els més perillosos. Factors com la reducció de la visibilitat, la fatiga i les distraccions contribueixen a augmentar el risc d’accidents greus i mortals.

És fonamental conscienciar els conductors sobre la importància d’adoptar mesures preventives, com descansar adequadament abans d’emprendre un viatge nocturn, mantenir una velocitat prudent, evitar distraccions al volant i extremar l’atenció a les zones de més sinistralitat. Només amb la col·laboració de tots podrem reduir aquestes xifres i fer de les nostres carreteres un entorn més segur, tant de dia com de nit.