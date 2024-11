Aquestes són algunes de les destinacions més barates per a aquest pont de desembre

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els espanyols que desitgin aprofitar el pròxim pont de desembre per fer turisme trobaran destinacions estatals un 12% més econòmics en comparació amb l’any passat. Així ho revela un recent estudi realitzat pel motor de cerca Kayak, que va analitzar en detall els llocs més populars per viatjar durant aquest període festiu.

Malgrat l’atractiu que continuen tenint les capitals europees, especialment pels seus mercats nadalencs, les destinacions dins d’Espanya dominen la llista d’opcions més assequibles. Ciutats com Londres i París figuren entre les més buscades a nivell internacional, amb preus mitjans de vol d’anada i tornada de 172 euros i 207 euros respectivament.

Palma de Mallorca, la destinació més barata

Segons el rànquing elaborat per Kayak, Palma de Mallorca es posiciona com la destinació més econòmica per viatjar aquest pont, amb vols des de tan sols 72 euros de mitjana. El segueixen de prop Barcelona, amb un preu mitjà de 111 euros, i Bilbao, on volar costa al voltant de 132 euros.

Aquests preus corresponen a bitllets d’avió d’anada i tornada a classe econòmica, la qual cosa els fa molt accessibles per als qui busquen disfrutar d’uns dies de descans sense gastar-ne massa. A més, aquestes ciutats ofereixen una àmplia varietat d’atractius turístics i activitats per a tots els gustos.

Augment del 4% en els preus de destinacions internacionals

Una dada rellevant que va donar l’estudi és que les destinacions internacionals han experimentat un increment del 4% en els seus preus durant l’últim any. Aquesta alça podria explicar, en part, per què molts viatgers espanyols s’estan decantant per opcions dins del país per a aquest pont de desembre.

Tanmateix, això no significa que viatjar a l’estranger sigui impossible. Amb una adequada planificació i comparació de preus, encara és possible trobar bones ofertes per a disfrutar dels mercats nadalencs i l’ambient festiu de ciutats europees.

El pont de desembre és una de les èpoques més populars per viatjar a Espanya, ja que coincideix amb festivitats com el Dia de la Constitució i la Inmaculada Concepció. Moltes persones aprofiten aquests dies lliures per fer escapades i conèixer nous llocs, tant dins com fora del país.

En aquest context, l’estudi de Kayak resulta de gran utilitat per als qui busquen opcions accessibles i atractives per a disfrutar d’aquestes mini vacances. Amb la informació proporcionada, els viatgers poden prendre decisions informades i planificar millor els seus pressupostos.

En resum, l’estudi realitzat per Kayak revela que les destinacions turístiques nacionals per viatjar aquest pont de desembre són un 12% més econòmics que l’any passat. Palma de Mallorca, Barcelona i Bilbao lideren el rànquing de llocs més barats, amb preus de vol molt accessibles. Encara que les capitals europees continuen sent atractives, especialment pels seus mercats nadalencs, l’augment del 4% en els preus internacionals ha portat molts espanyols a optar per opcions dins del país. Amb una bona planificació, és possible disfrutar d’unes mini vacances inoblidables sense gastar massa.