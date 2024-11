Assegurança de comunitat: una guia imprescindible per a propietaris

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assegurança de comunitat és un aspecte fonamental per als propietaris d’habitatges a Espanya, ja que protegeix els elements comuns de l’edifici i la responsabilitat civil davant de tercers. Tanmateix, molts veïns desconeixen els detalls d’aquesta assegurança, deixant-lo en mans de l’administrador i arriscant-se a tenir cobertures deficients o preus elevats. No cometis aquest error!

Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), és vital que els propietaris coneguin bé la seua assegurança comunitària, especialment si els interessa la bona marxa de la comunitat, estalviar en despeses comunes o si els toca ser presidents. Encara que només és obligatori a la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana, l’habitual és comptar amb aquesta assegurança a tot Espanya.

Les cobertures estrella de l’assegurança de comunitat són els danys a l’edifici i la responsabilitat civil, juntament amb la protecció jurídica i l’assistència. Vegem-ne cada una en detall:

Danys a l’edifici: atenció a les limitacions

Aquesta cobertura atén els danys en elements comuns com fonaments, teulades, façana, escales, ascensor, plaques solars, garatge i conduccions generals. Poden deure’s a incendis, explosions, corriments del terreny, impactes d’objectes, fuites d’aigua, etc. No obstant, hi ha exclusions com actes vandàlics en elements a l’aire lliure o pintades a la façana.

A més, les companyies solen imposar condicions, especialment en danys per fuites d’aigua en conduccions antigues: franquícies a càrrec dels veïns, límits màxims d’aportació de l’assegurança o supeditar cobertures futures a reformes. Ull també amb les clàusules que permeten no cobrir danys per defectes o vicis propis, podrien deixar sense efecte la majoria de sinistres!

Responsabilitat civil: límits generosos, si us plau

Aquí es cobreixen els danys que la comunitat pugui causar a veïns, tercers o les seues possessions, com fugues que calin a un pis o caigudes d’elements de la façana. Les indemnitzacions poden ser altíssimes, pel que convé un capital assegurat d’almenys 600.000€, i millor si ronda els 2 milions per sinistre o any.

Però tingues cura, algunes companyies d’assegurances posen límits molt baixos per víctima (100.000-150.000€), insuficients per a danys personals. D’altres exclouen els danys a empleats de la finca o treballadors externs durant la seua tasca. Inacceptable!

Protecció jurídica: defensa i reclamació al màxim

La comunitat pot veure’s obligada a reclamar o defensar-se per múltiples motius: molèsties, activitats il·lícites, incompliments contractuals, morositat, ocupes en zones comunes... Els advocats de l’assegurança solen poder utilitzar-se sense condicions, però si es vol elegir-ne un de propi, millor amb un límit de despesa mínima de 3.000€.

Assistència: un plus molt valuós

Moltes pòlisses faciliten professionals de confiança per a reformes, reparacions i manteniment a preus avantatjosos, tot un alleujament per als veïns! Especialment útil en urgències com manyans. A més, poden incloure assessorament tècnic, visites de control de plagues o desembussos gratuïts o a menor cost.

En resum, l’assegurança de comunitat és clau per protegir el teu edifici i la teua butxaca. Revisa-ho a fons, millora-la si és necessari i estigues-te atent a les limitacions. Amb aquests consells, tindràs la tranquil·litat d’estar bé cobert sense sobrecostos!