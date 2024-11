Dos de cada tres consumidors triaran el comerç físic davant l’online aquest 'Black Friday', segons la CEC

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons un informe elaborat per la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), dos de cada tres consumidors a Espanya tenen previst realitzar les seues compres durant el Black Friday en establiments físics, malgrat que el comerç online sigui l’opció preferida pel 52% dels compradors d’entre 27 i 58 anys per buscar i comparar preus.

La patronal del comerç es mostra optimista davant de la perspectiva d’una afluència de clients més gran als carrers i una presencialitat més gran a les botigues, ja que els consumidors busquen apostar per l’experiència de compra al comerç físic. A més, s’estima que el 61% dels compradors aprofitaran les ofertes i realitzaran alguna adquisició durant aquests dies.

Moderat augment de les vendes respecte a 2023

Malgrat l’optimisme, l’estudi de la CEC indica que, en cas de mantenir-se la tendència de consum actual, s’espera registrar un augment moderat de les vendes en comparació amb la campanya de 2023. Així mateix, es preveu que la majoria dels usuaris compensi aquest increment de la despesa durant el Black Friday reduint el seu consum tant en les setmanes prèvies a la campanya com en la posterior època nadalenca, període en què molts subsectors concentren el 60% de la seua facturació anual.

Quant als descomptes, cada comerç afronta un entorn competitiu molt diferent i compta amb una capacitat variable per materialitzar ofertes en funció del seu sector d’activitat. No obstant, la patronal del comerç preveu que els descomptes es limitin a determinats articles i que, de manera generalitzada, no es produeixin grans promocions.

Control de preus per evitar falses rebaixes

La CEC espera que es reforci el sistema de monitoratge de preus per controlar que no es duguin a terme "falses rebaixes" durant el Black Friday, una pràctica molt comuna en determinats formats i que es veu afavorida per la dinàmica de descomptes encadenats al llarg de l’any, el que genera una enorme sensació de confusió en el consumidor.

Es calcula que al voltant del 60% dels establiments del comerç de proximitat s’uniran d’una forma o una altra al Black Friday el 2024, realitzant algun tipus de descompte o promoció en els seus negocis, xifra que podrà augmentar notablement en funció del subsector. La majoria d’aquests negocis executaran les ofertes per no perdre vendes davant altres formats, però també com una mostra de la seua capacitat d’adaptació per donar resposta a les demandes del consumidor.

En resum, el Black Friday de 2024 a Espanya estarà marcat per la cautela tant de comerciants com de consumidors. Malgrat el creixement del comerç online, s’espera que la majoria de les compres es realitzin en establiments físics, encara que amb un augment moderat de les vendes respecte a l’any anterior. Els comerços hauran d’adaptar-se a les demandes dels clients i oferir promocions atractives, però evitant les falses rebaixes que generen confusió. El control de preus serà clau per garantir la transparència i la confiança dels consumidors durant aquesta campanya de descomptes.

El Black Friday, originari dels Estats Units, s’ha consolidat a Espanya com una de les principals campanyes de descomptes de l’any, juntament amb les rebaixes d’estiu i les nadalenques. El seu impacte al comerç és notable, ja que molts consumidors aprofiten aquestes dates per avançar les seues compres nadalenques o adquirir productes a preus més reduïts.

El Black Friday va arribar a Espanya el 2012 de la mà de grans empreses multinacionals, però no va ser fins 2014 quan es va popularitzar entre els consumidors i es va estendre a tota mena de comerços. Des d’aleshores, el seu impacte ha anat creixent any rere any, convertint-se en una de les dates més importants per al sector retail. Tanmateix, també ha generat controvèrsia a causa de les aglomeracions, la saturació dels serveis d’entrega i les acusacions de publicitat enganyosa en alguns casos. Malgrat això, tot apunta que el Black Friday continuarà sent una cita ineludible per als amants de les compres i les bones ofertes a Espanya.