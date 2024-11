El final d’una era: aquest icònic canal de televisió dirà adeu el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper 7 de gener de 2025, els televidents espanyols seran testimonis del final d’una era televisiva. Després de 27 anys d’entreteniment ininterromput, Disney Channel deixarà d’emetre a Espanya, segons ha avançat Vertele. Aquesta decisió s’emmarca en l’estratègia global de la companyia per potenciar la seua plataforma de streaming, Disney+.

Des del seu debut com a canal de pagament en 1998 fins la seua arribada a la TDT en obert el 2008, Disney Channel es va convertir en un referent indiscutible per al públic infantil i juvenil. Les seues sèries, pel·lícules i programes van marcar a diverses generacions, exposant èxits internacionals com 'High School Musical', 'Camp Rock' o 'Violetta', el seu últim gran fenomen.

Produccions espanyoles i talent local

A més dels èxits internacionals, Disney Channel també va apostar per produccions originals a Espanya. Formats com 'Art Attack o 'Canvi de classe', adaptacions de projectes internacionals, es van guanyar el cor dels espectadors. Concursos com 'My Camp Rock' van servir de plataforma per descobrir talents com Lucía Gil o Ana Mena. Entre les sèries originals espanyoles destaquen 'Coses de la vida' i 'La gira'.

El futur de la televisió infantil a Espanya

Encara que el tancament de Disney Channel deixa un buit a la televisió infantil espanyola, el seu "germà petit", Disney Junior, continuarà emetent a través de plataformes de pagament com Movistar Plus+ i Orange TV. A més, la companyia ha reafirmat el seu compromís amb altres canals de la seua cartera, com National Geographic i Star, mentre continua impulsant el creixement de Disney+.

Actualment, Disney Channel manté quotes d’audiència entorn del 0,7%-0,8%. El seu comiat deixarà la TDT espanyola amb només dos canals infantils: Clan i Boing, mentre que Neox es dirigeix més al públic juvenil.

Una tendència global cap al streaming

El tancament de Disney Channel a Espanya no és un cas aïllat. S’emmarca en l’estratègia global de Disney per adaptar el seu model de negoci a l’auge del streaming, portant al cessament d’emissions d’altres canals internacionals en països com França, el Regne Unit, Itàlia o Austràlia. Aquesta tendència reflecteix el canvi en els hàbits de consum del públic i l’aposta de les grans companyies per les plataformes digitals.