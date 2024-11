Avança la casa museu de Pedrolo

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega preveu culminar l’inventari i la catalogació dels llibres i objectes que formaran part de la futura casa museu dedicada a l’escriptor Manuel de Pedrolo (1918-1990) durant l’any vinent, durant el qual també es preveu deixar redactat el projecte d’execució de l’equipament. Així ho va anunciar ahir l’alcaldessa, Alba Pijuan, en una visita guiada inèdita per diferents estances de la casa familiar de Pedrolo, situada al carrer Major de la capital de l’Urgell, juntament amb la filla del prolífic escriptor, Adelais de Pedrolo. L’habitatge acull més d’11.000 llibres, dels quals des del juny passat i fins a la data ja se n’han catalogat 5.000, i objectes entre els quals s’han catalogat 470 peces amb la previsió d’arribar a les 600.

Pijuan va posar en relleu aquestes tasques exhaustives d’inventari i catalogació perquè “suposen el pas previ necessari per continuar amb la museïtzació de la casa de Pedrolo”. L’alcaldessa va afirmar que “qualsevol objecte té una història que marca la vida de Manuel de Pedrolo i de la família”. Pijuan va explicar que el 2025 destinaran 100.000 euros a licitar la redacció del projecte executiu i a partir de llavors buscaran finançament entre administracions superiors per portar a terme la museïtzació. Pijuan va defensar que es tracta d’un projecte “molt important per a Tàrrega però també molt important per al país” i va apuntar que “cal reconèixer la figura de l’escriptor Manuel de Pedrolo, el més prolífic de les lletres catalanes perquè durant molts anys va estar oblidat”.

Per la seua part, la filla de Manuel de Pedrolo, Adelais, va reivindicar que “aquesta casa forma part del llegat de Tàrrega” i va agrair la bona predisposició de l’ajuntament després de firmar un conveni el 2021 per museïtzar la casa. Adelais va reconèixer que a l’inventari actual “és difícil que surtin sorpreses” perquè ja van saltar quan es va fer l’Espai Pedrolo de Concabella.

Finalment, el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va destacar la importància d’aquest projecte juntament amb altres activitats que organitzen i en les quals col·laboren per “mantenir viu el llegat literari de Pedrolo”.

Es conserven el vestit de bateig i la bata escolar de Pedrolo

Entre els objectes catalogats hi ha el vestit de bateig i la bata escolar dels Escolapis de Tàrrega de Pedrolo. També hi ha un cavallet de fusta amb el qual jugava de petit, quadres pintats per la seua mare i objectes procedents del castell de l’Aranyó, on va nàixer, mobles del segle XVIII i XIX, un piano de fusta, l’escriptori personal i una màquina d’escriure, entre altres. “Ho estem analitzant gairebé tot”, va destacar la tècnica Mireia Lluch.

“Deixava marques als marges de les pàgines dels llibres”

“Als llibres Pedrolo deixava marques als marges de les pàgines i a la primera pàgina del volum n’anotava el número per poder seguir els apunts”, segons l’auxiliar Andrea Franquet. A la seua biblioteca hi ha edicions limitades i originals; llibres amb dedicatòries dels seus autors com Josep Vallverdú o Camilo José Cela; versions originals en anglès, francès.. que traduïa de forma autodidacta així com les seues pròpies traduccions.