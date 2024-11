Descobertes arqueològiques revelen secrets ocults sota la Rambla de Barcelona

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de reforma de la emblemàtica Rambla de Barcelona han deixat al descobert un tresor ocult sota els seus carrers: una sèrie de troballes arqueològiques que estan aportant nova llum sobre la fascinant història de la ciutat comtal. Entre les restes més destacades, s'han identificat murs de l'antic Estudi General, precursor de la Universitat de Barcelona, així com trams de les muralles medievals que envoltaven el nucli urbà i antics recol·lectors d'aigua del segle XVIII.

Segons explica Òscar Matas, director arqueològic del primer tram de les obres, es tracta d'una intervenció arqueològica sense precedents a la Rambla, que està permetent obtenir una visió global del ric patrimoni soterrat de Barcelona. "Mai s'havia fet una excavació d'aquesta magnitud en aquest carrer tan emblemàtic", afirma Matas, destacant la rellevància dels descobriments.

Per la seva part, Xavier Maese, tècnic responsable del Servei d'Arqueologia de Barcelona, recorda que la possibilitat de topar-se amb restes arqueològiques ja estava contemplada en el projecte de reforma. "Vam fer un informe previ on s'explicava clarament que l'obra podia afectar diversos elements arqueològics", assenyala Maese.

Un procés d'excavació complex i meticulós

No obstant això, la particular dinàmica d'aquesta obra, en tractar-se d'un carrer molt concorregut i emblemàtic, ha obligat a adaptar la metodologia de treball arqueològic. Les excavacions s'estan realitzant per segments i de forma parcial, per garantir en tot moment el pas de vianants, vehicles d'emergència i la resta de serveis.

Plànols de les obres de reforma de la Rambla de Barcelona.Eli Don / ACN

"S'excava primer per un costat i després per l'altre, no es pot fer amb tota l'extensió sinó a trossets petits", relata Maese. Una manera de treballar que, si bé és menys invasiva, també resulta més lenta i feixuga per als arqueòlegs. "Ens trobem una arqueologia molt escapçada que dificulta l'excavació per les preses d'espai i per la casuística de l'obra en general", conclou el tècnic.

Un viatge en el temps a través de les troballes

Les troballes arqueològiques realitzades fins al moment abasten diferents períodes històrics i s'han localitzat a diverses altures de la Rambla:

Estudi General de Barcelona (segle XVI): Al tram superior, prop de la plaça de Catalunya, s'han identificat murs que pertanyien a l'edifici de l'Estudi General, construït a partir de 1536 i precursor de l'actual Universitat de Barcelona. Aquest centre educatiu estava adossat a la part interior de la muralla medieval i ocupava l'espai superior de la Rambla.

Muralla medieval de la Rambla (segles XIV-XV): A la cantonada amb la plaça de Catalunya, s'ha descobert un tram de la muralla que s'estenia fins a les Drassanes, envoltant l'actual barri del Raval. Aquesta fortificació va funcionar com a element defensiu durant la segona meitat del segle XIV.

Foneria de canons (segle XVI): Entre els carrers Portaferrissa i Boqueria, han aparegut sis pilars de la Real Fundición de Artilleria de Bronce de Barcelona, una antiga foneria de canons impulsada pel Consell de Cent a finals del segle XVI per defensar la ciutat.

Portal medieval de la Boqueria (segle XIV): S'ha localitzat part de la torre nord del portal que formava part de les defenses medievals de Barcelona a partir de mitjans del segle XIV.

Recol·lectors d'aigua (segle XVIII): Al tram a partir del carrer del Cardenal Casañas, s'han trobat tres col·lectors de pedra destinats a canalitzar aigua neta, amb tubs de ceràmica a l'interior. Es creu que daten del procés d'urbanització de la Rambla durant el segle XVIII.

Episodis de riuades (època medieval): A la plaça del Teatre, s'han documentat elements vinculats a antics episodis de riuades, com acumulacions de materials arrossegats per l'aigua, incloent terra, pedres i ceràmica medieval.

Contextualitzant els descobriments

Les troballes realitzades durant les obres de reforma de la Rambla aporten valuosa informació sobre l'evolució urbanística i històrica de Barcelona al llarg dels segles. Des de les muralles medievals que protegien la ciutat, passant per antics centres educatius i infraestructures hidràuliques, fins a vestigis d'episodis naturals com les riuades.

Algunes de les troballes de les obres de la Rambla de Barcelona.Eli Don / ACN

Aquests descobriments no només enriqueixen el coneixement sobre el passat de la capital catalana, sinó que també posen en relleu la importància de l'arqueologia urbana i la necessitat de preservar i estudiar el patrimoni ocult sota els nostres carrers.

A mesura que les obres avancen, és probable que sorgeixin noves troballes que continuïn revelant secrets de la història de Barcelona. Un autèntic viatge en el temps a través de les pedres i els vestigis que han romàs silenciosos durant segles, esperant ser descoberts i interpretats pels arqueòlegs.

Exploracions arqueològiques a Barcelona

Les excavacions realitzades a la Rambla se sumen a altres intervencions arqueològiques que s'han dut a terme en diferents punts de Barcelona en els últims anys. Alguns exemples destacats inclouen:

Les restes de la ciutat romana de Barcino, localitzades en diversos indrets del barri Gòtic i al subsòl de la plaça de la Catedral.

Els banys medievals del Palau Reial Major, descoberts durant les obres de reforma del Saló del Tinell.

El refugi antiaeri de la plaça del Diamant, vestigi de la Guerra Civil espanyola, que va ser museïtzat i obert al públic.

Aquestes troballes, juntament amb les realitzades a la Rambla, posen de manifest la riquesa del patrimoni arqueològic de Barcelona i la importància de preservar-lo i donar-lo a conèixer a la ciutadania.

