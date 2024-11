Una formatgeria de Lleida triomfa als World cheese awards amb tres medalles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La formatgeria Cal Quitèria, ubicada a la localitat d'Almacelles, ha aconseguit un nou triomf en la 36a edició dels prestigiosos World Cheese Awards, celebrats recentment a Portugal. Amb tres guardons més al seu palmarès, aquesta empresa familiar es consolida com un referent en la producció de formatges artesans i de proximitat.

En aquesta ocasió, tres dels seus formatges de cabra han estat reconeguts entre els millors del món: el curat de cabra ha obtingut una medalla de plata, mentre que el Garrotxa i el curat de cabra amb llet crua han rebut sengles medalles de bronze. Uns premis que se sumen a la ja extensa col·lecció de la formatgeria, que acumula més d'una vintena de guardons en la seva trajectòria.

Els "Oscars" dels formatges

Els World Cheese Awards, coneguts com els "Oscars" dels formatges, van reunir en aquesta edició més de 4.700 formatges procedents de 47 països d'arreu del món. Un jurat format per 240 experts va ser l'encarregat de puntuar cada producte en funció de l'aspecte, l'aroma, el sabor i la textura.

Cal Quitèria porta més d'una dècada participant en aquest certamen internacional, consolidant-se any rere any com una de les formatgeries més premiades. Segons el seu gerent, Carles Pàmpols, aquests reconeixements són "un reflex del nostre esforç per mantenir la tradició i la passió pels formatges" i "ens animen a continuar treballant".

Arrels familiars i compromís amb la tradició

Els orígens de Cal Quitèria es remunten a una granja familiar, tot i que la marca va néixer oficialment l'any 2009 amb l'objectiu de fomentar i preservar la tradició ramadera. L'empresa elabora els seus formatges principalment amb llet procedent de cabres de dues races autòctones: la florida i la murciana-granadina.

A més, Cal Quitèria forma part de Llet de Cabres Catalanes, una agrupació que promou i defensa el sector cabrú a Catalunya. Un compromís amb la qualitat, la proximitat i el producte local que es reflecteix en cada un dels seus formatges artesans.

Projecció internacional

Els World Cheese Awards se celebren cada any en un país diferent, i aquesta 36a edició ha tingut lloc a la localitat portuguesa de Viseu.