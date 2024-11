El 70 % de les rebaixes anunciades al comerç en línia en Black Friday 2023 eren falses

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per l’Observatori de Consum a Internet, un projecte del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 d’Espanya, ha revelat que el 70% de les rebaixes anunciades per operadors de comerç electrònic durant el Black Friday de 2023 incomplien la normativa de protecció als consumidors en tractar-se de rebaixes falses o enganyoses.

L’informe, que s’ha fet públic coincidint amb el nou Divendres Negre d’aquest any, posa de manifest les diverses pràctiques deslleials detectades en les ofertes analitzades. Entre elles destaquen la manipulació del preu de referència, ofertes falses amb codis i cupons, informació enganyosa sobre oportunitats temporals i comparacions de preus enganyoses.

L’estudi es va dur a terme entre el 23 de setembre i el 20 de desembre de 2023, analitzant més de 800 productes amb descompte anunciats per 19 de comercialitzadores de diferents sectors. L’objectiu era comprovar el comportament dels preus abans i després del Black Friday, així com verificar si les rebaixes es mantenien o no fins finals d’any.

Segons els resultats obtinguts, un 70% dels productes incomplia la normativa sobre les indicacions que s’han de realitzar en els preus, ja que el preu de referència utilitzat no era el més baix durant els últims 30 dies, tal com exigeix la llei. A més, entorn del 65% de les reduccions de preu a través de codis o cupons disponibles per al públic en general també incomplien la normativa.

Un altre aspecte destacat va ser la presència d’informació enganyosa i oportunitats temporals falses en un 50% dels casos analitzats. S’exposaven afirmacions com "Només avui" o "Oferta vàlida les següents 24h", quan en realitat el preu es mantenia igual dies després.

Així mateix, era comú l’ús de preus diferents del de referència, com "de venda al públic" o "preu recomanat", per fer l’efecte d’una baixada de preu que no era real.

Arran d’aquest estudi, Consum va dur a terme una altra investigació que va derivar en la sanció a vuit operadors de comerç electrònic per realitzar aquestes pràctiques deslleials durant l’últim Black Friday. Aquestes sancions posen de manifest la importància de vigilar i perseguir aquest tipus de comportaments que perjudiquen els consumidors.

El Black Friday s’ha convertit en una de les dates més importants per al comerç electrònic a nivell mundial, amb milions de consumidors aprofitant les ofertes i descomptes anunciats. No obstant, aquest estudi posa en evidència la necessitat d’una regulació més gran i control per garantir la transparència i la protecció dels drets dels consumidors en aquest tipus d’esdeveniments.