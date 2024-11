Aquest és el número més premiat en la història de la Loteria de Nadal: la terminació més repetida de la grossa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Loteria de Nadal és un dels sortejos més esperats de l’any a Espanya. Milions de ciutadans busquen el número que els porti la felicitat més gran i fortuna. Malgrat que tots els números tenen les mateixes probabilitats de sortir, les estadístiques revelen que hi ha certes combinacions i terminacions que han estat agraciades en més ocasions al llarg de la història.

Els números més premiats de la grossa

En els 198 anys de trajectòria del sorteig nadalenc, dos combinacions han aconseguit repetir-se en dos ocasions: el 15.640, que va resultar guanyador el 1956 i el 1978, i el 20.297, premiat el 1903 i el 2006. A més, les tres últimes xifres que més s’han repetit són el 297 (tres vegades), el 457 (tres vegades) i el 515 (tres vegades).

Així mateix, la grossa ha coincidit fins en quatre ocasions amb les tres últimes xifres: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666. Quant a les terminacions, el 85 és el que més vegades s’ha repetit (set vegades), seguit del 57 (sis vegades) i el 64, 65, 75 i 97 (cinc vegades cada una).

Combinacions menys afortunades

D’altra banda, hi ha certes combinacions que mai no han obtingut el primer premi de la Loteria de Nadal. Els milers menys afortunats són el 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62, 64 i del 66 al 84. Tampoc no han resultat guanyadors els números acabats en 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.

Ciutats amb més sort

Així com hi ha números i combinacions més afortunades, també existeixen poblacions on la Grossa ha caigut en més ocasions. Madrid lidera aquest rànquing, havent repartit la grossa fins en 83 ocasions. El segueix Barcelona amb 49 vegades, i ciutats com Sevilla, València, Bilbao, Saragossa i Màlaga, que han estat agraciades fins en 10 ocasions.

Tanmateix, hi ha localitats on el primer premi no ha arribat mai, com Melilla, Àvila, Jaén o Tarragona. Encara que es pot destacar que en alguns dels seus municipis sí que han tingut la fortuna de celebrar la sort nadalenca, com és el cas de Platja d’Aro (Girona), Los Villares (Jaén) o Hoyo de Pinares el 2022 (Àvila).

Curiositats

Al llarg de la història del sorteig de Nadal, s’han donat situacions curioses i anecdòtiques. Per exemple, el 2011, el número 13.437 va resultar premiat amb la grossa el dia 13 de desembre, una data considerada de mala sort. El 2017, el 71.198 va ser el número premiat, coincidint amb l’any de fundació de la Loteria Nacional a Espanya.

Una altra dada interessant és que els números compresos entre el 30.001 i el 85.000 han estat els més premiats, en un total de 65 ocasions (32.8%). Mentre que els números entre el 10.001 i el 30.000 han sortit 62 vegades (31.3%), les mateixes que les combinacions entre el 0 i el 10.000.