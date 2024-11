Aquesta és la millor cadena de pizza artesanal del món: no és italiana i té pizzeries en una dotzena de ciutats espanyoles

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

La cadena espanyola Grosso Napoletano ha revalidat, per segon any consecutiu, el títol de millor cadena de pizza artesanal del món segons la reconeguda guia del sector '50 Top Pizza'. Aquest guardó consolida l’empresa com un referent en l’excel·lència de la pizza artesanal a nivell global, superant fins i tot a la icònica pizzeria napolitana Da Michele, que ocupa el segon lloc.

Els cofundadors de Grosso Napoletano, Hugo Rodríguez de Prada i Jorge Blas, s’han mostrat orgullosos i agraïts per aquest reconeixement. "Ser la primera cadena no italiana en assolir i mantenir aquest títol és un somni fet realitat", ha declarat Rodríguez de Prada. Per la seua part, Blas ha subratllat que aquest premi és un homenatge a l’esforç i la passió de tot l’equip, i els impulsa a continuar superant-se mantenint sempre la seua essència: fer autèntica pizza napolitana.

Fundada el 2017, Grosso Napoletano ha experimentat un notable creixement en els últims anys. Ha passat de vendre centenars de pizzes el seu primer any a assolir més de 2 milions de pizzes venudes el 2024. Actualment, l’ensenya compta amb 50 restaurants repartits a 25 localitats d’11 comunitats autònomes, incloent ciutats com Barcelona, Saragossa, València, Múrcia, Madrid, Valladolid, Vitòria, Pamplona, Bilbao, Sant Sebastià, Gijón, A Coruña, Santiago de Compostel·la, Vigo i Sevilla.

Una altra pizzeria espanyola destaca en el rànquing

Al llistat de les 50 millors pizzeries artesanals figura una altra empresa espanyola: Can Pizza. Aquesta cadena, amb presència a El Prat, Universitat, Molins de Rei, Sagrada Família, Poblenou, Vilanova i la Geltrú, Badalona, Eivissa i Madrid, ha ascendit vuit posicions respecte a l’any passat, situant-se al lloc 16 del rànquing.