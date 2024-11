Descobreix les ciutats espanyoles que enlluernen per Nadal amb els seus increïbles enllumenats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La màgia del Nadal ja ha arribat un any més a Espanya i els llums inunden les ciutats del país. Enormes arbres il·luminats a les places, mercadillos plens d’artesanies i dolços, carrers il·luminats amb brillants decoracions... En definitiva, un somni per als amants d’aquesta festivitat.

Des de la companyia de reserves d’allotjaments turístics eBooking, han elaborat una classificació amb les cinc ciutats espanyoles que aquest any tindran les decoracions nadalenques més espectaculars. Prepara’t per descobrir els racons que et deixaran bocabadat amb la seua majestuositat i brillantor nadalenca.

Vigo, la reina indiscutible

Vigo, a Galícia, sempre és la reina del Nadal a Espanya. El seu vistós enllumenat, juntament amb els espectacles de llums i so, les activitats nadalenques i l’ambient que es viu, atreuen milers de visitants cada any. El 2024 s’han il·luminat més de 400 carrers amb 11,5 milions de llums leds i compta amb un dels arbres més grans de Nadal, coronat per una estrella gegant. Com a novetat, s’ha incorporat un bosc de Nadal amb diversos arbres lluminosos de 8 metres d’altura que acompanyen al colossal avet principal.

Madrid, un clàssic

La capital espanyola, Madrid, s’emporta la medalla de plata quant a decoració nadalenca. Gairebé 12 milions de leds es reparteixen per carrers, places i edificis emblemàtics. A més del gran arbre de Nadal de la Plaza del Sol, amb gairebé 40 metres d’altura i 14 de diàmetre, Madrid compta amb una dotzena d’avets més, un gran naixement il·luminat a la Gran Via amb Alcalá, una gran estrella a la Plaza Cristo Rey i diferents pessebres figuratius.

Badalona i el seu arbre gegant

Badalona competeix amb altres ciutats espanyoles per ostentar el títol d’arbre de Nadal més gran d’Espanya. Ubicat a la plaça del President Tarradellas, fa 42 metres d’altura i 15 de diàmetre. L’enllumenat nadalenc de la ciutat tindrà més d’un milió de llums repartits per tots els barris. Badalona també compta amb un mercat nadalenc i una pista de gel per disfrutar en família.

Màlaga, un bosc encantat

Igual com l’any passat, Màlaga ha col·locat un túnel de llum al famós carrer Larios, un espectacle de llums i so que converteix el passatge en un bosc encantat ple d’elfs. La ciutat andalusa compta també amb més de 500 carrers, places i glorietes decorades i un arbre lluminós de més de 40 metres d’altura. A més, ofereix durant aquestes dates un espectacle al Jardín Botánico La Concepción i un festival de llanternes.

Barcelona, quilòmetres d’il·luminació

Barcelona tanca el rànquing de ciutats més nadalenques. Aquest any, la capital catalana comptarà amb 110 quilòmetres de carrers i places il·luminades pel decorat nadalenc, un 13% més que el 2023. Com a novetats, destaquen les noves figures il·luminades amb enormes formes nadalenques que es col·locaran a cada un dels districtes, així com l’espectacle de la Plaça San Jaume, en el qual una estrella projectarà cada mitja hora un espectacle visual a les façanes de l’Ajuntament i la Generalitat.

La tradició d’il·luminar els carrers i places durant el Nadal es remunta a mitjans del segle XIX, quan es van començar a utilitzar espelmes i llums de gas per decorar els arbres nadalencs. Amb l’arribada de l’electricitat, les possibilitats de crear espectaculars enllumenats es van multiplicar. Avui dia, les ciutats competeixen per tenir les decoracions més impressionants, utilitzant milions de llums led de baix consum i creant veritables obres d’art lluminoses.

Segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Il·luminació (ANFALUM), durant la campanya nadalenca de 2023 es van instal·lar a Espanya més de 100 milions de punts de llum led, amb un consum estimat de 10 gigawatts hora (GWh). Malgrat la gran quantitat de llums utilitzats, l’ús de tecnologia led permet un estalvi energètic de fins un 90% en comparació amb les bombetes incandescents tradicionals.