Els espanyols es gastaran una mitjana de 1.081 euros en les festes de Nadal d’aquest any, 112 més que el 2023, segons ASESCON

Publicat per Europa Press

Els espanyols gastaran una mitjana de 1.081,15 euros a les festes nadalenques d’aquest any, una xifra que per primera vegada supera els 1.000 euros i que reflecteix un augment de 112 euros respecte a l’any anterior, segons un estudi de l’Associació Espanyola de Consumidors (ASESCON).

Segons ASESCON, aquest increment s’atribueix a l’alça generalitzada de preus, el que converteix aquest Nadal en el més car fins a la data per als consumidors.

Per dur a terme aquest informe, s’han fet un total de 1.0000 enquestes-sondeig dirigides als consumidors durant tres setmanes del mes de novembre per conèixer la intenció de despesa en el període nadalenc en conceptes com la loteria, l’alimentació, regals i joguets, lleure i altres despeses vinculades tradicionalment a aquestes dates.

D’altra banda, el 98% dels enquestats han admès que la situació econòmica influeix en les seues decisions de compra mentre que el mateix percentatge d’entrevistats han indicat que aquest any el Nadal serà més car que altres anys.

Sobre la manera de realitzar les compres, el 40% dels enquestats afirmen que les faran de forma física mentre que un 60% les realitzaran a través d’internet. En qualsevol cas, un 96% detalla que combinaran ambdós canals. A més, el 89% dels enquestats prefereixen l’ús de targeta bancària per als pagaments davant l’efectiu.

Quant a les despeses previstes, els regals i joguets arriben a 427,79 euros previstos (el que representa la major part de gastos) seguits d’Alimentació, 286,98 euros previstos per persona i lleure, amb 200,98 euros per persona. Mentrestant, a la loteria es destinarà una mitjana de 90,19 euros i a altres (que engloben decoració, donatius, etc) s'hi destinaran 75,21 euros.

Les majors despeses es concentraran a Biscaia (1.358 euros), Madrid ( 1.358 euros), Saragossa (1.306 euros), Sevilla (1.278 euros ), Navarra (1.255 euros), Màlaga ( 1.264 euros ), Cantàbria (1.262 euros), Valladolid (1.249 euros), València (1.217 euros) i Toledo (1.205 euros).

Al contrari, les que menys despeses tindran seran Almeria (895 euros), Las Palmas (927 euros), Albacete (923 euros), Lugo (933 euros), Guadalajara (945 euros), Ceuta (961 euros) i Melilla (971 euros).