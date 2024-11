L'escapada relaxant que recomana 'Descobrir Catalunya' a les terres de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La revista Descobrir Catalunya, referent en el sector turístic, s'ha fixat recentment en les terres de Lleida a l'hora de recomanar un destí tranquil per fer una escapada turística per desconnectar del ritme frenètic de la ciutat. Tot i que molts destins lleidatans compleixen aquestes característiques, en aquesta ocasió l'emblemàtica publicació recomana descobrir el Solsonès.

Així, l'article explica que el Solsonès és una comarca amb pocs nuclis urbans i una gran estesa de masies isolades, ofereix un ritme de vida pausat i tranquil, allunyat de les massificacions. La seva capital, Solsona, és una ciutat singular on sembla que no existeixen les presses, amb un barri vell vestit de pedra, comerços encisadors i excel·lents productes de proximitat.

Un dels grans atractius del Solsonès és el seu mercat setmanal, que es fa cada divendres des de fa vuit segles. Aquest mercat representa la realitat rural del territori i és un lloc ideal per descobrir i adquirir productes locals de qualitat.

Descobrint la vida rural al segle XIX

Per endinsar-se en la història i la cultura de la comarca, és imprescindible visitar l'Ecomuseu de la Vall d'Ora, ubicat a Navàs. Aquest museu ofereix una experiència única per descobrir com era la vida a les masies al segle XIX i quins treballs s'hi feien. A través d'exposicions interactives i recreacions fidedignes, els visitants poden transportar-se a una altra època i comprendre millor les arrels rurals del Solsonès.

Relaxació i benestar al Salí de Cambrils

Una altra proposta interessant és visitar el Salí de Cambrils, situat a Odèn. Aquest indret ofereix la possibilitat de gaudir d'un relaxant bany terapèutic, aprofitant les propietats de les aigües salines de la zona. Després d'un dia explorant la comarca, res millor que submergir-se en aquestes aigües per recuperar l'equilibri i la calma.

Allotjament en masies autèntiques

Per viure una experiència completa i immersiva, recomanen allotjar-se en alguna de les masies tradicionals que es poden trobar a través de la web de turismesolsones.com. Aquestes masies ofereixen un allotjament autèntic i acollidor, permetent als visitants connectar amb l'essència rural de la comarca i gaudir de la tranquil·litat de l'entorn natural.

Gastronomia local i productes de proximitat

No es pot marxar del Solsonès sense tastar la seva gastronomia local. Els restaurants de la zona ofereixen plats elaborats amb productes frescos i de proximitat, com el porc, els embotits, els bolets o les trumfes. Alguns dels plats més representatius són l'escudella barrejada, el blat de moro escairat o les coques de recapte.

A més, els cellers de la comarca permeten descobrir excel·lents vins de la DO Pla de Bages, perfectes per maridar amb la gastronomia local. Visitar aquests cellers és una oportunitat per conèixer de primera mà el procés d'elaboració del vi i tastar alguns dels millors vins de la zona.

En definitiva, el Solsonès és una comarca que ofereix una escapada perfecta per a aquells que busquen tranquil·litat, natura i patrimoni. Amb el seu ritme pausat, les seves masies aïllades, el mercat setmanal centenari i les opcions de relaxació i benestar, aquesta comarca és un oasi de pau enmig de la Catalunya rural.

Si busqueu desconnectar del ritme frenètic de la ciutat i reconnectar amb la natura i la cultura tradicional, no dubteu a visitar el Solsonès. Us encantarà descobrir els seus paisatges, la seva gastronomia i la calidesa de la seva gent. Una experiència autèntica i enriquidora que no oblidareu fàcilment.