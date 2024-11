El Programa Iltirta fomenta la divulgació de la història de Lleida a les escoles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Horitzons 2050 va clausurar ahir la primera Trobada Anual del Programa Iltirta anunciant més pòdcasts i iniciatives relacionades amb un projecte que pretén “remar a favor de la divulgació de la història de Lleida entre totes les escoles, especialment les d’alta complexitat”. El Programa Iltirta va nàixer l’any passat per fomentar la confraternitat i el coneixement interculturals de la història de Lleida entre els alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària mitjançant la creació de pòdcasts basats en el llibre La història de Lleida explicada a la canalla, escrit per Antoni Gelonch, president de la Fundació Privada Horitzons 2050, i il·lustrat per Andrea de Castro.

En l’acte, la periodista Mariví Chacón va presentar els pòdcasts emesos per la plataforma de SEGRE. També van explicar les seues experiències amb el projecte professors i alumnes dels centres educatius Torre Queralt, Magí Morera i Joan XXIII. De cara als propers mesos, es preveu ampliar els centres adscrits al Programa Iltirta, segons van anunciar ahir.