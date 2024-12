Així és la casa més cara a la venda a Lleida: preu prohibitiu i entorn privilegiat

Una imatge de l’anunci de la casa en venda a la província de Lleida per 3 milions d’euros.Idealista

Els entorns privilegiats de Lleida s’estan consolidant com un dels mercats immobiliaris més atractius de Catalunya. La combinació de paisatges naturals, qualitat de vida i una oferta cultural i esportiva –especialment l’esquí i els esports d’aventura– en creixement ha generat un augment significatiu en la demanda d’habitatges d’alt standing a la regió.

Des del Pirineu fins les planes del Segrià, els compradors busquen propietats exclusives en àrees que ofereixen tranquil·litat, proximitat a la naturalesa i accessos a serveis de primer nivell. Municipis com Alpicat, Raimat o les urbanitzacions properes a la capital s’han convertit en punts clau per a l’adquisició de finques rurals, masies reformades i xalets moderns. Encara que la veritable exclusivitat la trobem al Pirineu, segons portals immobiliaris com Idealista.

Així, al mercat immobiliari la província de Lleida destaca per les seues propietats de luxe amb preus que superen el milió d’euros. Entre elles, es troba un impressionant habitatge en venda al portal Idealista que es corona com la més cara de la regió, amb un preu astronòmic de 3 milions d’euros.

Aquesta luxosa propietat, ubicada en un entorn privilegiat com és Baqueira, compta amb una superfície de 300 metres quadrats distribuïts en 4 altures i acull 6 dormitoris i 5 banys, a més d’un lavabo addicional. El seu disseny i distribució la fan perfecta per acomodar còmodament a una gran família.

Descobrint els tresors de cada planta

En endinsar-se a l’habitatge, la planta baixa rep els visitants amb un acollidor hall, una bugaderia, un dormitori amb llitera i llit niu per a 3 persones, i un bany en suite amb dutxa. Però la veritable joia d’aquesta planta és la sala de jocs, ideal per a l’entreteniment, que compta amb una àmplia zona d’estar amb sofà i televisió, menjador i una cuina integrada dins d’un armari. A més, disposa d’un bany addicional.

Pujant a la primera planta, els compradors es trobaran una cuina americana totalment equipada, un lluminós saló-menjador amb impressionants vistes i un pràctic lavabo. La segona planta acull un dormitori de matrimoni amb bany en suite completament equipat, dos dormitoris amb llits individuals units i un bany al passadís. Finalment, la tercera planta està dedicada exclusivament al dormitori principal amb el seu propi bany en suite, brindant un oasi de privacitat i confort.

Però els atractius d’aquesta propietat no es limiten a l’interior. Els futurs propietaris podran disfrutar de l’aire lliure a la terrassa i el balcó. A més, compta amb dos trasters i un pàrquing amb capacitat per a 2 cotxes i 2 guardaesquís.

L’exclusiu mercat immobiliari de Lleida

Encara que aquest habitatge ostenta el títol del més car en venda a Lleida, la província compta amb un selecte mercat immobiliari d’alt nivell. La comarca de la Val d’Aran és reconeguda com la zona més exclusiva, amb una desena de cases els preus de les quals oscil·len entre els dos i un milió d’euros.

La masia en venda a Navés, en el Solsonès.Idealista

Fora del Pirineu, destaca una impressionant 'masia catalana' en venda a Navès, a prop de Solsona, per 1,6 milions d’euros. Aquesta propietat històrica de 17 habitacions i 1.200 metres quadrats s’assenta sobre una superfície de 25 hectàrees, oferint un entorn de tranquil·litat i bellesa natural.

Joies arquitectòniques al cor de Catalunya

La masia, amb la seua planta rectangular i teulada a dos aigües, és un tresor arquitectònic que fusiona elements tradicionals amb amplis espais adaptables a diversos usos. A més de la casa principal, la propietat inclou una ermita i diversos coberts i magatzems, sumant un total de 1.200 m² de superfície.

Segons els promotors de la venda, la recent restauració de la primera planta ha preservat els elements arquitectònics originals, com terres i bigues de fusta al sostre, mentre que l’entrada de pedra amb accés directe a la capella i l’escala central original són característiques destacades d’aquesta planta.