Centenars d'aficionats a Guissona a les fires Playmobil i Lego i de la Robòtica

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Guissona es va convertir durant el cap de setmana en la capital dels clicks, la construcció i la robòtica. Centenars de persones van visitar la IV Fira Playmobil i Lego al Pavelló 11 de Setembre de la localitat de la Segarra, que va acollir una exposició de tretze diorames, concursos, jocs i tallers. El certamen coincideix cada any amb la Fira de la Robòtica a l’espai de La Llavor, que també va ser tot un èxit. L’associació Somosclicks de Terres de l’Ebre, que aquest any va organitzar la fira juntament amb l’ajuntament de Guissona, va valorar de forma molt positiva l’edició. Una de les seues membres, Pili Sabaté, va explicar que “la gent ha respost moltíssim i l’ajuntament ens ha facilitat tot el que hem necessitat”. Els assistents podien adquirir diferents clicks i peces de Lego. Els paradistes van comentar que des del setembre i fins a Nadal es venen moltes peces relacionades amb el pessebre. Ayuma, una de les últimes col·leccions relacionades amb el món de les fades, és una de les més demanades, mentre que entre els adults les que més triomfen són les de temàtica victoriana. Per un altre costat, en la IV Fira de la Robòtica, els assistents van poder explorar el món dels robots, la intel·ligència artificial i la realitat virtual.