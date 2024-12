Augmenta a 6 dies el temps d’espera mitjà per a una cita presencial amb el metge de família

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El temps mitjà d’espera per obtenir una cita presencial amb el metge de família a Espanya ha augmentat fins assolir els 5,9 dies, segons les últimes dades proporcionades per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Aquesta xifra suposa un increment d’un dia en comparació amb l’any anterior i gairebé triplica el termini màxim de 48 hores establert per l’acord entre les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat per a l’atenció no urgent en Atenció Primària.

L’OCU ha qualificat aquestes dades de "preocupants", ja que reflecteixen un empitjorament generalitzat en els temps d’espera respecte a 2023, amb l’única excepció de l’atenció pediàtrica, que ha experimentat una lleu millora de dos dècimes. Els resultats es basen en una enquesta realitzada a més de 3.000 socis de l’organització, incloent les cites amb metges de família, pediatres i professionals d’infermeria en Atenció Primària.

Cap comunitat autònoma no ha aconseguit millorar els seus temps d’espera en comparació amb l’any anterior. Catalunya continua presentant els pitjors resultats, amb una mitjana de 7,7 dies d’espera per a una cita presencial, mentre que Andalusia ha estat la regió on més ha augmentat la demora, passant de 5 a 7,2 dies. En el costat oposat, Castella i Lleó, Cantàbria i Astúries en registren les millors dades, encara que continuen sent considerats "dolents" per l’OCU, amb una espera mitja inferior a 4 dies.

Incompliment generalitzat del termini de 48 hores per a cites telefòniques

Quant a les cites telefòniques, cap comunitat autònoma no compleix amb el termini màxim de 48 hores establert. Astúries i Castella i Lleó són els que més s’aproximen a aquest objectiu, amb poc més de 3 dies d’espera mitjana. Al contrari, Aragó i la Comunitat de Madrid presenten els pitjors resultats, amb 8 i 9 dies de demora, respectivament.

Lleugera millora en Pediatria, però lluny de ser òptima

Malgrat una reducció de dos dècimes en els temps d’espera, l’atenció pediàtrica continua sense assolir nivells satisfactoris. L’espera mitjana per a una cita presencial o telefònica amb el pediatre se situa en 2,7 dies, encara per sobre del termini recomanat.

Infermeria també empitjora els seus temps d’espera

Els serveis d’Infermeria tampoc no han aconseguit millorar els seus resultats. L’espera mitjana per a una cita presencial ha passat de 2 a 3 dies, mentre que per a les cites telefòniques ha augmentat d’1,8 a 2,5 dies. Només Castella-la Manxa i País Basc compleixen amb els terminis establerts en aquest àmbit, amb 1,4 i 2 dies d’espera, respectivament. Catalunya torna a liderar els pitjors resultats, amb fins 5 dies d’espera presencial, seguida de prop per Madrid, amb 4 dies.

Augment dels temps d’espera en especialitats i intervencions quirúrgiques

Les especialitats mèdiques també han experimentat un increment en els temps d’espera, assolint una mitjana de 94 dies segons les dades de juny, la qual cosa suposa un augment de 7 dies respecte a 2023. En el cas de les intervencions quirúrgiques, la demora ha augmentat en 9 dies, situant-se en una mitjana de 121 dies.

Reivindicacions de l’ OCU per millorar l’atenció en Atenció Primària

Davant d’aquesta situació, l’OCU ha insistit en la necessitat de complir amb els terminis establerts de menys de 48 hores per obtenir una cita no urgent a l' Atenció Primària. A més, ha reclamat que la consulta del metge de família tingui una durada mínima de 10 minuts per pacient, una "reivindicació històrica" tant de l’organització com de les associacions professionals sanitàries.

Així mateix, l’OCU ha instat les administracions a reforçar els equips professionals, alliberar-los de càrregues burocràtiques i prestigiar novament l’especialitat de metge de família, considerada el servei "més bàsic" de la sanitat pública.