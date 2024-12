Intel·ligència artificial en farmàcies rurals de Lleida per donar medicació planificada a la gent gran

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 10 farmàcies rurals de la demarcació de Lleida s’incorporen, en una primera fase, al projecte pilot ATENEA per a la utilitzar intel·ligència artificial (IA) que dialoga amb els pacients a través de tauletes. Amb aquest programari es vol ajudar persones grans polimedicades que viuen soles, o amb parella també d’edat avançada, a seguir i complir correctament els tractaments preparats a la seva farmàcia, a través del programa Dosicat, i també a fer gestions amb els metges de família. Amb la IA, els usuaris només necessiten la seva veu per fer funcionar el programa, sense necessitat de pantalles tàctils ni botons així com tampoc coneixements d’informàtica.

El pla és fruit d’un conveni entre la Diputació de Lleida, el Col·legi de Farmacèutics, l’empresa MOMENTUM Analytics, l’ong Associació Benestar i Desenvolupament i un grup d’empreses tecnològiques vinculades al projecte ATENEA-Dosicat, i amb finançament Next Generation, gestionat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat. El projecte s’ha presentat aquest dimarts a la farmàcia de Corbins (Segrià), una de les participants en el pla, amb la presència del diputat i alcalde, Jordi Verdú; Marta Huguet, vicepresidenta de Col·legi de Farmacèutics de Lleida; Albert Isern, conseller delegat de Momentum Analytics; Pilar Rodríguez, adjunta a Gerència de l’ong ABD; i Maribel Bertran, farmacèutica de Corbins.

La implantació del pla pilot es fa aprofitant el projecte Dosicat, una xarxa de farmàcies de l’entorn rural, creada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida i finançada per la Diputació de Lleida, en la que es dispensa i prepara la medicació en blísters setmanals per dosis durant el dia a pacients majors de 70 anys, polimedicats, que viuen sols o amb una parella gran.

La IA aplicada al projecte està pensada per interactuar amb els usuaris només amb la veu i, en un primer estadi, vol servir per establir trucades a un familiar, fer la reserva de cita prèvia al metge de família a través del tràmit online de ‘La Meva Salut’, realitzar una trucada a emergències i als serveis socials municipals, així com el recordatori, amb diàleg de confirmació per veu, per prendre la dosi del blíster que els prepara la farmàcia. Si el dispositiu no confirma aquesta presa, la IA pot avisar als familiars o al farmacèutic de la incidència.

La implantació del pla pilot es fa a través de les farmàcies actualment adherides al programa Dosicat, que identifiquen i seleccionen els usuaris més adients per formar part d’Atenea. Amb un total de 19 pacients en el programa, les farmàcies que formen part d’aquest programa pilot són les d’Anglesola (1 pacient), Barbens (3), Bellcaire d’Urgell (2), Castelldans (1), Corbins (5), Les (1), Montoliu de Lleida (1), Castelló de Farfanya (2) i Os de Balaguer (1). També hi són les de la Vall de Boí - Barruera i la Fuliola però de moment sense pacients al programa.

Un equip d’integradors socials de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) s’encarreguen de la implantació, acompanyant a les persones usuàries, els aporten la tauleta, realitzen les primeres demostracions i fan un seguiment de funcionament de l’experiència. D’altra banda, Momentum Analytics, per a desenvolupar el projecte Atenea, compta també amb tecnologia 100% catalana, la implicació de Verbio Technologies, Raona Enginyers i l’operadora de telefonia Parlem, així com finançament dels Next Generation.