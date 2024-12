L'oftalmòleg Rafael Ferreruela, insígnia d'or

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Societat Catalana d’Oftalmologia va atorgar el passat 23 de novembre la seua insígnia d’or a Rafael Ferreruela en el marc del congrés de l’entitat que va tenir lloc a l’Auditori Illa de Barcelona i que cada any reuneix els més prestigiosos referents oftalmològics de Catalunya. Ferreruela va rebre la insígnia com a reconeixement a la seua trajectòria professional. En el seu discurs, va dedicar el guardó a col·laboradors, amics i companys pel seu suport i aprenentatge en comú, fent una menció especial a qui va ser la seua esposa, la traspassada Andrea Sanfeliu, ambdós fundadors de la clínica ILO Oftalmologia i de la Fundació Ferreruela-Sanfeliu. “Avui recordo molt els meus companys de viatge a Bellvitge, residents de l’hospital amb qui vaig compartir els inicis”, va rememorar Ferreruela, alhora que va admetre el gaudi obtingut gràcies a una professió que s’ha convertit en la seua vida. “També vull recordar els que han dipositat la seua confiança en mi, de tots els pacients de Lleida i província, així com els de la Franja sense els quals ni la clínica ni la tasca social de la fundació ni la meua trajectòria haurien estat possibles”, va concloure.