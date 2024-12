PlayStation, la consola que va revolucionar els videojocs, celebra el seu 30 aniversari

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La icònica videoconsola PlayStation celebra avui el 30 aniversari des que es va posar a la venda al Japó el 3 de desembre de 1994. La plataforma desenvolupada per Sony va suposar un punt d’inflexió en la indústria dels videojocs, a l'apostar per gràfics innovadors en 3D i un catàleg de títols dirigit a un públic adolescent i adult. Amb gairebé 103 milions d’unitats venudes en les seues diferents edicions, la PS se situa entre les consoles més exitoses de la història.

L’origen de PlayStation es remunta a un projecte de col·laboració fallit entre Sony i Nintendo, que en aquell temps dominava el mercat mundial dels videojocs. Després del desacord entre ambdues companyies, Sony va decidir seguir endavant en solitari amb el desenvolupament d’una plataforma que utilitzava el CD com a suport, en lloc dels tradicionals cartutxos. Aquesta aposta va resultar ser un encert rotund, ja que la PS va superar àmpliament en vendes a les seues principals competidores de la mateixa generació, la Nintendo 64 i la Sega Saturn.

L’èxit de PlayStation es va consolidar en les seues avançades capacitats tècniques, que van permetre als estudis desenvolupar jocs amb gràfics realistes i temàtiques més variades i madures. Títols com el simulador de curses Gran Turisme, la saga de survival horror Resident Evil o el joc d’acció i espionatge Metal Gear Solid es van convertir en autèntiques fites en els seus respectius gèneres. A més, Sony va comptar amb el suport de desenvolupadors externs com Namco, que va firmar un acord d’exclusivitat per crear èxits com Tekken i Ridge Racer.

El llegat|legat de PlayStation en la indústria dels videojocs

La irrupció de PlayStation va suposar un abans i un després en el sector del lleure electrònic. Gràcies a la reputació de Sony com a marca fiable d’electrònica, la consola va aconseguir arribar a una audiència més àmplia i diversa, contribuint que el públic general es prengués més seriosament els videojocs en la dècada dels 90. Així mateix, l’èxit de la PS va aplanar el camí perquè altres grans empreses, com Microsoft amb l' Xbox, s’endinsessin posteriorment en la indústria.

L’hegemonia de Sony es va mantenir amb el llançament de PlayStation 2 el març de 2000, que amb 160 milions d’unitats venudes segueix ostentant el títol de la consola més exitosa de tots els temps. Encara que Nintendo va aconseguir recuperar terreny amb la innovadora Wii el 2006, avui dia ambdues companyies han pres camins divergents. Mentre Sony aposta per experiències d’alta fidelitad gràfica, Nintendo se centra en la jugabilitat i en les franquícies.

Sony celebra l’aniversari amb una edició especial de PS5

Per commemorar les tres dècades de PlayStation, Sony ha posat a la venda una edició especial de la seua consola més recent, la PS5. Aquesta versió compta amb el característic to gris i el logo tricolor de la PS original, així com altres picades d’ullet nostàlgiques per als jugadors més veterans. Un emotiu homenatge a la plataforma que va canviar per sempre la forma d’entendre i disfrutar dels videojocs.