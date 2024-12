Tros del Tossal 2021, millor vi Costers

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tros del Tossal 2021, del celler Cérvoles, es va proclamar ahir com el millor vi de la DO Costers del Segre en la tercera edició del concurs d’aquesta denominació d’origen. L’entrega dels guardons, organitzats pel Consell Regulador de la DO Costers del Segre amb el suport del Patronat Econòmic de la diputació de Lleida i la coordinació tècnica dels Premis Vinari, es va celebrar a la Sala de la Canonja de la Seu Vella. El certamen, a què s’han presentat prop de 140 referències, també va distingir el vi blanc Missenyora 2022 de L’Olivera com a millor monovarietal de macabeu. Precisament, el celler de Vallbona de les Monges, que compleix 50 anys, es va emportar el premi a la Millor Iniciativa Sostenible 2024.

Durant l’acte, Tomàs Cusiné, president de la DO Costers del Segre, va celebrar “l’alt grau de participació dels cellers” en el concurs. Per la seua part, el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Jordi Verdú, va anunciar que el 2025 serà “l’any del vi de Lleida” i va avançar que s’està treballant en l’elaboració d’un llibre sobre els cellers de Costers del Segre, la història i el patrimoni vitivinícola.

Quant a la resta de premis, en la categoria de Vins Blancs Joves, la medalla d’or va ser per a Xirivino 2023 de Mas d’en Roy d’Artesa de Segre; la de plata per a Gotim Blanc 2023 de Castell del Remei de Penelles; i la de bronze per a Raimat Saira Albariño 2023 de Raimat. Als Vins Blancs amb Criança, Missenyora 2022 de L’Olivera va aconseguir l’or; Finca Les Lleres 2017 de Batlliu de Sort d’Olp la plata; i Jan Blanc 2023 de Clos Pons de l’Albagés, el bronze. En la categoria de rosats, l’or va ser per a Sot Neral 2024 de Carviresa de Tàrrega; la plata per a Nena 2024 de Vinya els Vilars d’Arbeca; i el bronze per a Vola Vola Papallona Rosat 2023 de Mas Ramoneda d’Artesa de Segre. Quant als Vins Negres Joves, la medalla d’or va ser per a Lo Grealó 2022 de Vinya L’Hereu d’Artesa de Segre; la plata per a 3 Setmanes 2023 de Carviresa, i Petit Baldomà 2023 de Vall de Baldomar es va emportar el bronze. En els escumosos, Sort d’Abril 2019 i Dena 2009, ambdós d’Analec, es van emportar l’or i la plata, respectivament, i Siós Brut Rosé 2022 de Costers del Sió de Balaguer, el bronze.