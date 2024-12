La UE recomana prohibir el tabac i les cigarretes electròniques en espais a l'aire lliure com les terrasses de bars

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de la Unió Europea ha adoptat aquest dimarts la recomanació de la Comissió Europea d’ampliar les zones lliures de fum per incloure “espais clau” com les terrasses de bars i restaurants i els parcs infantils. La proposta ha estat aprovada en la reunió de ministres de Sanitat dels 27 celebrada a Brussel·les, i insta els estats membres a "protegir" la ciutadania -i en particular joves i infants- dels efectes nocius del tabac i productes similars. Així, recomana ampliar les àrees lliures de fum a tots aquells espais on hi ha una més probabilitat que es concentrin nens, com ara parcs públics, parcs d'atraccions i piscines, zones connectades a centres de salut i d'educació, edificis públics, establiments de serveis i estacions.

“La recomanació ajudarà a prevenir les malalties i a reduir la probabilitat del fum i dels aerosols aliens, en particular entre els infants i els joves”, ha afirmat el secretari d’estat de Sanitat del govern d’Hongria, Péter Takács, que exerceix la presidència de torn del Consell de la UE.

La proposta adoptada actualitza la recomanació traslladada l'any 2009 als estats membres tenint en compte l'evolució del mercat del tabac i l'aparició de nous productes dins el sector. “La recomanació adoptada amplia les disposicions de la del 2009 als productes que emeten aerosols”, ha detallat el Consell de la UE en un comunicat.

“Per oferir una protecció eficaç, animem els estats membres a restringir encara més l’ús d’aquests productes en espais públics, el transport públic i el lloc de treball”, ha afegit.

Si bé la UE no té competències directes per regular la matèria, la Comissió Europea va anunciar quan va fer pública la proposta de recomanació que destinarà 96 milions d'euros en ajudes als estats membres per promoure la mesura.

Un cop adoptada la recomanació, la CE haurà d’informar el Consell de la UE sobre els progressos realitzats en l’aplicació d’aquesta en un termini de cinc anys des d’aquest mateix dimarts.

L’Eurocambra va tombar la recomanació

Malgrat que el Consell de la UE ha fet efectiva la recomanació de prohibir el tabac i les cigarretes electròniques en espais com les terrasses de bars i restaurants, la setmana passada, l’Eurocambra va tombar, de forma inesperada, una resolució que donava suport a la proposta de la CE.

El text va obtenir 378 vots en contra, 152 a favor i 26 abstencions, i va caure perquè els Socialistes i Demòcrates (S&D) i els Verds van votar en contra de la proposta després que el Partit Popular Europeu (PPE) i la ultradreta de Conservadors i Reformistes (ECR) introduïssin esmenes al text prèviament acordat per suavitzar les recomanacions.

Els grups d’ultradreta de l’Eurocambra (ECR, Patriotes i ESN) també van votar en contra, igual que la majoria dels liberals de Renew. El PPE hi va votar majoritàriament a favor, igual que l’Esquerra.

“El Parlament Europeu ha fracassat en el seu intent de protegir infants i joves, perquè una coalició del PPE i els grups d’extrema dreta han bloquejat recomanacions crítiques per ampliar les prohibicions públiques contra els danys de les cigarretes electròniques. Com a resultat, l’S&D s’ha vist obligat a votar en contra d’una resolució suavitzada per preservar la integritat de les polítiques antitabac”, van afirmar els socialdemòcrates després de la votació.

Fonts del grup van titllar la resolució de "tova" després de les esmenes introduïdes per ECR i van defensar que no podien donar suport a un text "que no deia res". Al seu torn, fonts dels Verds també van argumentar que el vot contrari al text responia a la introducció de dues esmenes de la ultradreta d'ECR que haurien rebaixat "l’ambició" del text.

La recomanació de la CE

El setembre passat la Comissió Europea va demanar prohibir fumar tabac i utilitzar cigarretes electròniques en espais a l'aire lliure com les terrasses de bars i restaurants per "protegir" la ciutadania -i en particular joves i infants- dels efectes nocius d’aquests.

La proposta recomanava ampliar les àrees lliures de fum a tots aquells espais on hi ha una "alta probabilitat" que es concentrin nens, com ara parcs públics, parcs d'atraccions i piscines, zones connectades a centres de salut i d'educació, edificis públics, establiments de serveis i estacions.

Si bé la CE va admetre que no té competències directes per regular en la matèria, va traslladar la recomanació als estats amb un anunci d’ajudes de 96 milions d'euros per promoure la mesura.

Basant-se en els últims informes publicats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la CE va assenyalar que l'ús tant del tabac com de les cigarretes electròniques pot derivar en el desenvolupament de malalties respiratòries i cardiovasculars "significatives" i alerta que el seu ús entre els joves tendeix a l'alça.