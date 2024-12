Un de cada 5 joves catalans evita consultar notícies "molt o bastant sovint"

Publicat per up Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi de la Càtedra Futurs de la Comunicació, impulsada per la UPF, ha conclòs que 1 de cada 5 joves catalans evita consultar notícies "molt o bastant sovint" i que 4 de cada 10 ho fa de manera puntual. L’estudi 'Evitació de notícies en població jove resident a Catalunya' examina l’abast i les causes de l’"evitació de notícies" a partir d’una enquesta a 1.022 persones de 18 a 24 anys residents en Catalunya, informa la UPF en un comunicat aquest dimecres.

Segons la investigadora principal de l’estudi, Laura Pérez-Altable, l’evitació de notícies entre joves "pot tenir implicacions significatives per a la salut democràtica i la participació ciutadana".

La investigació conclou que "quan la resposta emocional negativa davant les notícies és més intensa, la població jove tendeix a evitar-les molt o bastant sovint" en un 28% dels casos; i que aquest percentatge baixa el 20% quan la intensitat d’aquesta resposta negativa és menor. L’estudi proposa desenvolupar accions que minimitzin les respostes emocionals negatives "a través d’un periodisme més constructiu, que vagi més enllà de l’exposició dels problemes socials, informant de les possibles solucions".

Mitjans i desconfiança

Una altra causa de l’evitació és la "sobrecàrrega de notícies", ja que els joves que més la perceben eviten el consum d’informació en el 29% dels casos, percentatge que descendeix al 20% entre els que diuen tenir aquesta sensació en menor mesura. També constata el fenomen 'les notícies em troben’: els joves no veuen necessari buscar-les o consumir-les directament, perquè "encara que no ho facin, els acaben arribant igualment", sobretot per les xarxes socials.

L’estudi indica que el 44% de joves s’informa per xarxes 5 dies a la setmana o més; un 20% diu fer-ho amb la mateixa freqüència a través de la televisió; més del 16% consulta webs de notícies almenys 5 dies a la setmana; i un 7% consulta amb aquesta freqüència la ràdio i premsa escrita local i un 6% l’estatal. Els joves també mostren "certa desconfiança" cap a mitjans i periodistes: gairebé un 40% dels joves són en desacord o totalment en desacord amb què els mitjans siguin precisos en cobrir notícies, separin fets i opinions i siguin imparcials o justos.