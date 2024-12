Aquesta serà la nova edat de jubilació a partir de 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir de l’1 de gener de 2025, l’accés a la pensió de jubilació a Espanya variarà respecte als criteris que la Seguretat Social ha mantingut durant 2024. El canvi afecta tant el període de cotització necessari com l’edat a què es podrà posar fi a l’etapa laboral.

Segons la taula publicada per la Seguretat Social, des de 2013 el període de cotització requerit per jubilar-se s’ha anat incrementant gradualment. El 2027, seran necessaris 38 anys i sis mesos o més amb 65 anys per accedir a la pensió completa.

Nous requisits per jubilar-se el 2025

Per accedir a la prestació per jubilació el 2025, serà necessari haver cotitzat tres mesos més de l’exigit el 2024. Concretament, podran jubilar-se les persones que compleixin aquestes condicions:

65 anys i 38 anys i tres mesos cotitzats o més.

66 anys i 8 mesos, amb menys de 38 anys i 3 mesos cotitzats.

El 2024, els límits estaven fixats en 38 o més anys cotitzats amb 65 anys, o menys de 38 anys amb 66 anys i sis mesos.

Excepcions i casos especials

Es manté l’edat de 65 anys per a qui s’apliqui la legislació anterior a 2013. A més, l’edat mínima pot ser rebaixada o anticipada en determinats supòsits especials, com:

Jubilació anticipada a partir dels 60 anys per tenir la condició de mutualista.

Jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tenir la condició de mutualista.

Jubilació parcial.

Jubilació especial als 64 anys, per a qui s’apliqui la legislació anterior a 2013.

Jubilació de treballadors amb discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.

En cap cas no es podrà accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 52 anys.

Temps mínim de cotització i percentatge de pensió

El temps mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació és de 15 anys, dels quals almenys dos hauran d’estar compresos dins dels 15 anys previs a la jubilació. En aquest cas, els treballadors només tindran dret a cobrar un 50% de la seua base reguladora.

En els propers anys, es reduirà la bretxa entre la quantia de la pensió de jubilació i el llindar de la pobresa: un 30% el 2025, un 50% el 2026 i prou perquè no existeixi diferencia el 2027.

Compensa la jubilació anticipada?

Davant de l’increment de les pensions previst per a 2025, els qui estiguin pensant a jubilar-se anticipadament hauran de fer càlculs per veure si la pujada compensa les penalitzacions per avançar la jubilació. Potser els compensa jubilar-se el desembre de 2024 per evitar el percentatge de penalització corresponent al seu cas i acollir-se a la pujada del 2,8% al gener.

En definitiva, a partir de gener de 2025 s’endureixen lleugerament els requisits per accedir a la pensió de jubilació completa a Espanya. Serà necessari haver cotitzat més temps o tenir una edat superior a l’exigida el 2024. No obstant, es mantenen algunes excepcions i casos especials que permeten avançar l’edat de jubilació en determinades circumstàncies.