Catalunya incorpora dos nous carros radar per controlar la velocitat a les carreteres

El Servei Català de Trànsit (SCT) desplegarà dos nous carros radar a les carreteres catalanes durant el pont festiu del 6 al 8 de desembre. Aquests dispositius s’afegiran als dos que ja es van provar fa un parell de setmanes, amb l’objectiu de controlar la circulació i la seguretat viària en les principals vies de la comunitat autònoma.

Segons ha explicat el director de Trànsit, Ramon Lamiel, "aquests carros radar s’instal·laran a l’AP-7 a La Roca del Vallès i a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en sentit sud; a la C-31 en sentit sud i a la B-23 en sentit sud". Durant les proves realitzades amb els dos primers carros radar a l’AP-7 i la C-31, es van controlar un total de 58.000 vehicles lleugers i 7.000 pesats, detectant-se que entre un 17% i un 23% dels lleugers incomplien el límit de velocitat, mentre que en el cas dels pesats el percentatge va ser del 3%.

Lamiel ha subratllat que s’han estudiat 150 punts considerats com a potencials "alarmes" per part dels companys de seguretat viària. Així mateix, ha avançat que el 2026 el SCT comptarà amb 25 carros radar, els quals estaran degudament senyalitzats.

Altres dispositius de control

A més dels carros radar, durant aquest cap de setmana es reforçarà el control de la seguretat viària mitjançant l’ús de caixes radar i dos helicòpters, un d’ells equipat amb radar incorporat. Aquests mitjans se centraran en sancionar conductes inadequades, prestant especial atenció a les carreteres C-55, C-16, C-17, C-24, N-2 i AP-7, en ser considerades les vies que poden presentar una pressió circulatòria més gran durant el pont festiu.

Tres tipus de mobilitat

Des de Trànsit preveuen que surtin de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 450.000 vehicles entre les 15 hores de dijous i les 15 hores de divendres, i que entre les 13 i les 24 hores de diumenge en tornin 240.000. Lamiel ha afirmat que durant aquest pont hi haurà 3 tipus de mobilitat: la mobilitat d’activitats d’hivern o de muntanya; la mobilitat cap a les fires tradicionals, com el Mercat Medieval de Vic (Barcelona), o la mobilitat de l’AP-7. Ha recomanat evitar desplaçar-se en els "períodes més intensos de retenció", com aquest dijous cap a les 19 hores; divendres cap a les 13 i diumenge cap a les 19.

Limitacions i restriccions de circulació

A més, Lamiel ha explicat que des de Trànsit han adoptat mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit per a aquest cap de setmana, com carrils addicionals diumenge en sentit contrari a l’AP-7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès (Barcelona) en sentit sud i entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei (Barcelona) en sentit nord. També es cancel·larà el carril lent a la C-16 entre Berga i Cercs (Barcelona), i s’obrirà el carril bus-VAO de la C-58 entre Ripollet (Barcelona) i Barcelona per a tots els vehicles en els dos sentits de la marxa durant l’operació sortida i retorn. Hi haurà restriccions per als camions diumenge entre les 17 i les 22 hores en l’AP-7 entre Maçanet de la Selva i L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) en els dos sentits i tampoc no podran circular a l’A-2 entre Cervera i Cornellà de Llobregat (Barcelona); a la B-23 entre Martorell i Barcelona; a la C-31 entre El Vendrell (Tarragona) i el Garraf, ni a la C-32 entre El Vendrell i Barcelona. Lamiel ha anunciat que també hi haurà limitacions per als vehicles pesats dijous a la tarda i divendres al matí, que hauran de circular per la dreta i sense poder avançar a l’AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès (Barcelona) en els dos sentits de la marxa.

Per la seua part, la comissària en cap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, Mònica Luis, ha explicat que durant el cap de setmana hi haurà 1.300 efectius que realitzaran 970 controls de diverses tipologies –alcohol, seguretat passiva, motos, distraccions i velocitat–.