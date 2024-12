Demanda civil contra Carles Porta i 3Cat per l’emissió d’imatges de l’advocat de Sansa al documental de Tor

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’advocat de Josep Montané, conegut com a ‘Sansa’, un dels principals implicats en la trama criminal del poble de Tor, ha presentat una demanda civil contra el periodista Carles Porta i la seva productora, True Crime Factory, a més de 3Cat i dues productores més, Goroka i Ikiru Films, en considerar que es van emetre imatges seves sense el seu permís.

En la demanda, avançada per ‘Crónica Global’ i a la qual ha tingut accés l’ACN, el lletrat reclama una indemnització per intromissió il·legítima al dret a la pròpia imatge per haver reutilitzat imatges gravades pel programa ’30 minuts’ del 1997 titulat ‘Tor, la muntanya maleïda’ per a la sèrie documental ‘Tor’ emesa el 2023.

En la demanda s’especifica que els demandats també poden ser multats per vulnerar la protecció de dades, amb multes de centenars de milers d’euros, o fins i tot milions, o fins a un 4% de la facturació de les empreses. L’advocat recorda que les quatre companyies audiovisuals han tret rèdits comercials de l’emissió del nou documental.

Segons ha explicat a l’ACN el lletrat, Ricardo Gómez, la demanda la va presentar divendres passat als jutjats civils de la capital catalana. Segons detalla l'escrit, el lletrat hauria demanat en el seu moment que no el citessin ni el publiquessin després d'entrevistar-lo, però igualment es van emetre les seves imatges. En tot cas, ell va donar permís per sortir al reportatge del 1997, quan el cas era d’actualitat. No obstant, les imatges es van reemetre amb el nou documental, més de 25 anys després, sense el seu permís, assegura.