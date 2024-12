Dos dels pobles més màgics d’Espanya, a dos hores de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Als voltants de la demarcació de Lleida, dos municipis han estat guardonats amb la distinció de "Pobles Màgics" d’Espanya. Aquests llocs singulars captiven els qui els visiten amb la seua gastronomia, tradicions, festes i un ambient especial que els fa únics i inoblidables.

Els dos pobles reconeguts són La Fresneda i Peñarroja de Tastavins, ambdós ubicats a només dos hores de distància de Lleida. Aquests municipis ofereixen una experiència inigualable, combinant el seu patrimoni històric amb un entorn natural envejable.

La Fresneda : Una vil·la monumental envoltada de pau i naturalesa

La Fresneda, antiga possessió musulmana fins la seua reconquesta per Alfons II El Cast en 1170, destaca per la seua impressionant Plaça Major, on es troba l’Ajuntament i cases empedrades que delecten els visitants amb les seues vistes. Els seus carrers porticats i construccions respectables del passat encara perduren en l’actualitat.

L’església de Santa María la Major, amb la seua impressionant cúpula interior i retaule, és una visita obligada, igual com les esglésies de Santa Bárbara i la capella del Pilar. A més, La Fresneda ofereix un turisme rural de qualitat, perfecte per desconnectar i disfrutar de la naturalesa. Amb un gran patrimoni natural, el poble compta amb infinitat de rutes senderistes i llocs per descobrir.

Peñarroja de Tastavins : Una experiència inoblidable al cor del Matarranya

D’altra banda, Peñarroja de Tastavins és un poble que enamora els seus visitants. Els seus habitants reben amb els braços oberts a tot aquell que desitgi conèixer més sobre el seu municipi, ja que ho adoren i cuiden amb cura.

En recórrer els seus estrets i costeruts carrers, podràs disfrutar de la seua peculiar arquitectura, amb espectaculars ràfecs de fusta, balcons i escalinates. Les flors que adornen les façanes afegeixen un toc de color, mentre que la importància del sector agropecuari et permetrà degustar els seus deliciosos formatges i embotits.

Peñarroja de Tastavins es troba a la comarca del Matarranya, al nord-oest de la província de Terol, a prop de les províncies de Lleida, Tarragona, Saragossa i Castelló. Situada a la dreta del riu Tastavins, al costat d’una costeruda muntanya el cim de la qual és una penya roja, als Ports de Beseit. marca el límit històric entre els antics regnes d’Aragó i València.

Aquests dos pobles màgics es troben en una regió amb una rica història i un entorn natural privilegiat. La Fresneda, amb els seus més de 600 anys sota el domini de l’ordre religiós-militar de Calatrava, i Peñarroja de Tastavins, ubicada en la confluència dels antics regnes d’Aragó i València, ofereixen als visitants un viatge en el temps i l’oportunitat de submergir-se en la bellesa dels Ports de Beseit.

La Fresneda i Peñarroja de Tastavins, dos pobles màgics situats a prop de Tarragona, ofereixen als visitants una experiència única i inoblidable. Amb el seu impressionant patrimoni històric, arquitectura singular i entorn natural envejable, aquests municipis són la destinació perfecta per a aquells que busquen desconnectar i disfrutar de l’autenticitat dels pobles espanyols. Endinsar-se als seus carrers i deixar-se embolicar pel seu encant és una experiència que quedarà gravada en la memòria de tot aquell que els visiti.