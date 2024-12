La Fira de Nadal de Riner arriba amb un joc i un showcooking

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Nadal de Riner tindrà lloc divendres a la Casa Gran del Miracle del municipi i presentarà El Rusc de Nadal de Riner, una de les seues novetats d’aquest any. Es tracta d’una adaptació del joc de dames en la qual les peces tradicionals seran substituïdes per dolços. També s’ha previst un showcooking a càrrec del xef lleidatà Mateu Blanch i una conferència sobre l’origen històric de les neules impartida per la promotora de projectes i processos creatius Glòria Tous.