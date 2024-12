Una marca automobilística regalarà un cotxe a la millor nota de Selectivitat d’Espanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La marca xinesa Dongfeng presenta una ofensiva comercial dirigida als més joves i ha anunciat aquest dimecres que regalarà un Box, el seu urbà elèctric disponible des de 25.995 euros i amb autonomia de 340 quilòmetres en cicle urbà, a la millor nota de selectivitat des d’aquest 2024 i d’ara endavant per "reconèixer els futurs líders i agents del canvi".

En el marc de la seua estratègia 'BOXcellence' el grup asiàtic diu voler "premiar l’esforç per impulsar el futur" a través d’aquest premi anual dirigit als estudiants que han obtingut en els seus estudis "qualificacions extraordinàries".

El 2024 la guanyadora del premi ha estat Marina Simón, una estudiant d’Enginyeria Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València, que es traurà el carnet de conduir "pròximament" també amb ajuda al seu finançament per part de Dongfeng.

"Aquest premi no només és un reconeixement al talent, sinó una invitació a construir junts un futur més sostenible i just", ha assegurat el general mànager de Caetano Automotive España Distribució, Ignacio Román, durant l’esdeveniment de presentació del projecte que ha tingut lloc aquest dimecres a Madrid.

El Dongfeng Box s’impulsa gràcies a una bateria de 42,3 quilowatts/hora, que pot recarregar-se del 20% al 80% de la seua capacitat en 30 minuts. Compte amb un sistema intel·ligent de gestió de la bateria que optimitza els patrons de càrrega i millora la durada de la mateixa. Per a la recàrrega en carregadors de corrent altern, munta un carregador embarcat de 6,6 kW de potència.

Al detall, el Box compta amb un sistema de propulsió MACH E iD3-70 desenvolupat per Dongfeng, que té una eficiència energètica del 91,9% i que està ubicat en posició frontal, entrega 70 kW de potència i 160 newtons metre de parell màxim. La velocitat màxima del Dongfeng Box és de 140 quilòmetres per hora.

Des de la marca, que es distribueix a Espanya des dels concessionaris del grup portuguès Salvador Caetano, volen "quedar-se sense estoc", una cosa que situen entorn dels 100 i 150 unitats aquest any. "I la idea és que l’any que ve siguin entorn de 700 i 750" unitats.

14 sistemes ADAS i equipament

Nascuda el 1969 a la Xina, Dongfeng va assegurar durant la presentació del vehicle que el nou Box compta|explica de sèrie amb 14 sistemes d’assistència a la conducció (ADAS), a més d’altres elements de seguretat com a càmera 360a, i de confort com seients elèctrics amb memòria, calefactats, ventilats i amb massatge, així com climatitzador automàtic, entrada sense porta, sensor de pluja, fars adaptatius i equip de so amb sis altaveus, entre altres funcions.

L’habitacle té espai de càrrega sense fil per a telèfons intel·ligents, llum ambiental i una pantalla tàctil de 12 polzades que pot replicar la pantalla del mòbil o, a través d’un dispositiu no inclòs en el preu de vehicle, un replicador d’Android Auto i Apple Car Play.