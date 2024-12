“Per una vida sexoafectiva lliure i plena”

“Volem decidir!” Amb aquest crit va finalitzar ahir l’acte al qual van assistir unes 150 persones a la Llotja de Lleida amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat organitzat per la Federació Allem, la Fepccat, Down Lleida, Aspid-Ecom, ONCE Catalunya, Coordinadora de Salut Mental i FeSalut. Aquest any van posar el focus en una “realitat moltes vegades silenciada i amagada” que és la vulneració de tenir els mateixos drets en matèria de salut sexual, reproductiva, intimitat i el dret a una vida sexoafectiva lliure i plena. Sota el lema “Trenquem tabús”, el manifest, que van llegir usuaris de cada associació i va ser adaptat pel grup de validadors de la Fundació Aspros, van exigir poder comptar amb espais de lleure inclusius “on tenir relacions d’amistat i d’amor”, on poder tenir intimitat i que no només siguin a les grans ciutats, perquè tothom hi accedeixi. “Defensem el nostre dret a decidir si volem o no tenir parella, a viure o casar-nos, a la maternitat i a la paternitat, sempre amb una informació adaptada i accessible que tingui en compte les nostres opinions i necessitats”, van reivindicar. En aquest sentit, van denunciar que la societat els veu com “nens, quan ja som adults”, i van demanar una millora dels recursos i conscienciar la societat per acabar amb els estereotips fomentant el respecte a la diversitat.

L’acte va comptar amb una representació teatral de la companyia La Màxima de la Fundació Ilersis i va acabar amb l’animació musical dels DJ Bluetonic i Artistejant.

Una de les reivindicacions a Mollerussa, així com la plena igualtat en espais públics i comunitaris

D’altra banda, la celebració a Mollerussa es va fer a la plaça de l’Ajuntament i va reunir usuaris de la Llar Terres de Ponent, l’Associació Salut Mental Pla d’Urgell, Aspid, l’escola Siloé i Acudam.

El transport va ser una de les reivindicacions principals: aquest any l’escola Siloé compta per primera vegada amb servei de transport adaptat que gestiona el consell comarcal del Pla.

Les entitats, però, van demanar que la seua existència no sigui efímera i pugui continuar al llarg dels cursos.

Així mateix, van llegir el manifest exigint la plena accessibilitat i igualtat de condicions en tots els espais públics i comunitaris. En la part final de l’acte, alumnes dels instituts Terres de Ponent i La Serra van escriure missatges sobre el que aporten les persones amb discapacitat a la societat i es van exposar a la façana de l’edifici consistorial. A Balaguer, la plaça Mercadal va acollir un acte per reclamar els drets socials i laborals de les persones amb discapacitat, centrat en l’accessibilitat cognitiva per a la plena inclusió. Va acabar amb una actuació del grup BatukaPum.

“Tenim dret a estimar i a tenir desig sexual”

Quim Vilamajó va ser un dels que van reivindicar el dret de les persones amb discapacitat a prendre decisions sobre si mateixos. “Vull decidir si vull o no tenir parella, poder parlar lliurement de sexualitat si tinc dubtes, perquè tinc desig sexual i dret a estimar, i les meues decisions han de respectar-se”, va defensar.