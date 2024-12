Taylor Swift és l’artista més escoltada del món per 2n any consecutiu i Myke Towers el més reproduït a Espanya

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’artista nord-americana Taylor Swift ha estat, per segon any consecutiu, la més escoltada del món el 2024, mentre que el porto-riqueny Myke Towers ha estat el que més han reproduït els espanyols durant el mateix any, segons Spotify, que acaba de fer públics les cançons, artistes i podcasts més escoltats de 2024.

Així, d’entre els més de 640 milions d’usuaris de la plataforma d’àudio en 'streaming' Taylor Swift es posiciona com l’artista més escoltada, assolint més de 26.600 milions de reproduccions el 2024. A més, el seu àlbum 'The Tortured Poets Department: The Antology' s’ha coronat com el més escoltat a nivell global.

En segon lloc es troba el cantant i productor canadenc The Weeknd, que segueix, en tercera posició, l’artista porto-riqueny Bad Bunny. El quart lloc l’ocupa el raper i cantant Drake i, tancant el 'top 5' global, hi ha Billie Eilish.

Pel que fa al rànquing de cançons més escoltades de 2024 a nivell global, la més reproduïda és 'Espresso', de Sabrina Carpenter, una cançó pop que ja acumula més de 1.600 milions de reproduccions a nivell mundial.

Myke Towers i Bad Bunny , els més escoltats a Espanya

A Espanya, Myke Towers és el més escoltat de 2024, la segona posició l’ocupa Bad Bunny, que va ser l’artista més escoltat el 2022 i el 2023 a Espanya. I la tercera posició en el rànquing d’artistes més escoltats a Espanya el 2024 l’ocupa Feid.

Aquest 'top 10' d’artistes més escoltats el completen, per ordre, Saiko, Quevedo, Anuel AA, Rauw Alejandro, KAROL G, Dei V i JC Reyes.

Les artistes femenines més escoltades han estat Karol G, per segon any consecutiu, Taylor Swift, seguida de Lola Indigo, en tercera posició; Bad Gyal, en quart lloc, i Aitana, en cinquè. Aquest 'top 10' d’artistes femenines més escoltades al Espanya es completa amb Emilia, Shakira, Maria Becerra, Nicki Nicole i Young Miko.

Però d’altra banda, els espanyols més escoltats a l’estranger han estat Rels B, en primera posició, Quevedo, Rosalía, Enrique Iglesias, Morad, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Pablo Alborán, Homes G i Bad Gyal.

Els podcast més escoltats

En el seu 'Wrapped' anual, Spotify també inclou els podcasts més escoltats, el consum dels quals ha augmentat un 30% a Espanya el 2024. L llista la domina 'The Wild Project', el podcast d’entrevistes dirigides per Jordi Wild, seguit de 'El Podcast de Marian Rojas Estapé', que és, a més, el desè podcast més escoltat al món. En tercer lloc es troba 'Nadie Sabe Nada', presentat per Andreu Buenafuente i Berto Romero; en quart 'La Ruïna', de Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull; i en cinquè, 'La Pija i la Quinqui', de la mà de Carlos Peguer i Mariang.