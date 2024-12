"Textura sucosa i farcit d’alta qualitat": aquest és el millor panettone de supermercat d’Espanya segons l’OCU

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada del Nadal, els panettones s’han convertit en un dolç imprescindible a les cases. Aquesta pasta d’origen italià destaca per la seua forma de cúpula, la seua textura esponjosa i el seu farcit de fruites confitades i panses. Però, amb tantes opcions al mercat, quin és el millor panettone que podem comprar als supermercats espanyols?

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme un estudi per determinar la qualitat de 16 panettones industrials disponibles en establiments com Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Lidl i Mercadona. Els resultats, en general, han estat decebedors, ja que la majoria dels productes analitzats no arriben al nivell mínim de qualitat exigible.

Què caracteritza un bon panettone?

Segons els experts de l’OCU, un bon panettone ha d’estar elaborat amb ingredients tradicionals de qualitat, com la massa mare, la mantega i les fruites confitades. A més, l’aroma i la textura juguen un paper fonamental en l’experiència de degustació.

Dels 16 panettones analitzats, només 10 utilitzen exclusivament mantega en la seua elaboració, mentre que els altres 6 combinen mantega amb greixos de menor qualitat. Així mateix, no tots fan servir massa mare, un element clau per aconseguir la textura i el sabor característics d’aquestes postres.

El millor panettone de supermercat a Espanya

Malgrat els resultats generals, hi ha dos productes que destaquen per la seua bona qualitat. El gran vencedor és el panettone d’El Corte Inglés, que ha obtingut el reconeixement de "Millor de l’Anàlisi" i "Compra Mestra" per part de l’OCU.

Aquest panettone sobresurt per la seua textura sucosa, la seua equilibrada aroma i la qualitat del seu farcit de panses i crosta confitada. A més, utilitza exclusivament mantega com a greix, la qual cosa millora notablement el seu sabor i textura. Tot això, a un preu de poc més de 10 euros per quilogram, el que el converteix en una excel·lent opció en relació qualitat-preu.

Una altra alternativa destacada

El segon millor panettone segons l’estudi de l’OCU és El Corte Inglés Selection. Encara que va obtenir una bona puntuació en la degustació, presenta un excés d’aroma i el seu preu és un 26% superior a l’anterior, la qual cosa ho fa menys atractiu per al consumidor.

Resultats decebedors per a la majoria

Lamentablement, 14 dels 16 panettones analitzats no superen el mínim de qualitat exigible per a aquest tipus de productes. Això posa de manifest que molts fabricants no aconsegueixen replicar l’essència d’un autèntic panettone italià.

Si busques un producte de qualitat superior i estàs disposat a pagar més, els panettones artesanals de pastisseria són una excel·lent opció. Però el seu preu sol superar els 35-40 euros per quilogram.

La història del panettone

El panettone és originari de Milà, Itàlia, on era un producte artesanal que s’elaborava únicament durant la temporada nadalenca. Al llarg del segle XVIII, el seu consum es va estendre entre les classes altes a causa del seu sabor únic i el seu significat com a símbol d’abundància.

Va ser al segle XX, amb la revolució industrial, quan el panettone va deixar de ser un luxe exclusiu i es va fer accessible a un públic més ampli. Algunes empreses van desenvolupar mètodes per mantenir la seua textura esponjosa i prolongar la seua conservació, la qual cosa va permetre la seua exportació a altres països, on va guanyar fama i es va associar amb valors d’unió i celebració.