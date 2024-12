Els catalans encapçalen la despesa nadalenca a Espanya amb aquesta quantitat per persona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arribada del Nadal suposa un increment significatiu en la despesa de les cases espanyoles. Segons un estudi realitzat per Milanuncios, 5 de cada 10 espanyols afirmen haver augmentat el seu pressupost durant el Nadal. La despesa mitjana per consumidor se situa en els 390 euros, mentre que un 10% de les cases destinaran més de 1.000 euros a les seues compres nadalenques.

A Catalunya, la despesa mitjana per habitant assoleix els 452 euros, situant-se com la comunitat que més inverteix en les festes. Aquestes dades reflecteixen com, malgrat la situació econòmica actual, els espanyols continuen prioritzant les celebracions nadalenques i estan disposades a destinar una part important del seu pressupost a regals, viatges, loteria i lleure.

Tendències als regals nadalencs

Quant a les preferències dels consumidors a l’hora de triar els regals, l’estudi de Milanuncios destaca que la moda, la tecnologia i els llibres seran els productes estrella aquest Nadal. A més, el 80% dels enquestats tenen en compte el preu com a factor determinant, seguit de la qualitat, que és considerada indispensable pel 76% dels espanyols.

Una altra tendència en auge és la compra de productes de segona mà. El 55% dels espanyols optarà per adquirir articles 'pre-loved' per regalar en aquestes festes, sent els joves els més interessats en aquesta opció. De fet, l’interès per regalar productes de segona mà per Nadal ha crescut un 30% respecte a anys anteriors.

Suport al petit comerç

Malgrat l’auge del comerç electrònic, els espanyols continuen mostrant el seu suport al petit comerç local. Segons l’estudi, el 79% dels consumidors afirma estar disposats a augmentar el seu pressupost per realitzar compres en aquests establiments durant la campanya nadalenca.

Aquesta dada reflecteix la importància que els ciutadans atorguen a la supervivència del comerç de proximitat i el seu paper en la dinamització de l’economia local. Les administracions públiques també han posat en marxa diverses iniciatives per fomentar les compres en els petits negocis durant aquestes dates assenyalades.

En resum, el Nadal suposa un període d’augment de la despesa a les cases espanyoles, amb Catalunya liderant la inversió mitjana per habitant. Moda, tecnologia i llibres seran els regals més demandats, mentre que la compra de productes de segona mà guanya adeptes, especialment entre els més joves. A més, els consumidors mostren la seua disposició a donar suport al petit comerç local incrementant el seu pressupost.

Aquestes dades posen de manifest com, malgrat les dificultats econòmiques, el Nadal continua sent una època de celebració i consum a Espanya. Tanmateix, també s’observa una creixent conscienciació per part dels ciutadans, que busquen alternatives més sostenibles i aposten pel comerç de proximitat.