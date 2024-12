Ni Madrid ni Barcelona: aquesta és la província que més loteria de Nadal ven

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A Espanya, l’arribada del Nadal implica una de les tradicions més arrelades i esperades per la majoria dels ciutadans: la Loteria de Nadal. Cada any, milions de persones compren dècims amb la il·lusió de ser agraciats amb l’anhelada grossa i canviar les seues vides. Però, a quina província es venen més dècims per habitant?

Segons les dades publicades per Loteries i Apostes de l’Estat, la resposta en podria sorprendre molts. Malgrat que Madrid i Barcelona són les ciutats més poblades del país, cap d’elles no lidera el rànquing de consignació de loteria per habitant. De fet, Madrid es troba al lloc 17, amb una mitjana de 83,83 euros per persona, mentre que Barcelona ocupa el lloc 27, amb només 54,00 euros.

La província que encapçala la llista és, ni més ni menys que Sòria, pertanyent a Castella i Lleó. Aquesta petita província castellana registra una mitjana de 285,04 euros per habitant en consignació de dècims de Loteria de Nadal, gairebé duplicant la següent en la classificació.

Darrere de Sòria, completen el podi unes altres dos províncies de Castella i Lleó: Palència, amb 145,59 euros per habitant, i Burgos, amb 141,75 euros. Segòvia, també en la mateixa comunitat autònoma, se situa en quarta posició amb 133,73 euros per persona.

Castella i Lleó, la comunitat més venedora de loteria

Aquestes dades reflecteixen que Castella i Lleó és, sense cap dubte, la comunitat autònoma on més es ven Loteria de Nadal en relació amb la seua població. De fet, la mitjana de consignació per habitant en aquesta regió és de 117,76 euros, molt per sobre de la resta d’autonomies.

Entre les possibles raons que expliquen aquesta passió castellanolleonesa per la loteria nadalenca, alguns experts apunten la tradició més important i arrelament d’aquesta celebració a les zones rurals, així com a la il·lusió que genera en províncies amb menor renda per càpita.

Les ciutats autònomes, a la cua

En l’extrem oposat de la classificació es troben les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, on la consignació per habitant és de tot just 18,55 i 16,75 euros respectivament, ni tan sols assolint el preu d’un dècim complet (20 euros).

Aquestes xifres reflecteixen que, malgrat la popularitat de la Loteria de Nadal a tot Espanya, existeixen notables diferències entre províncies quant a la quantitat de dècims comprats per persona. Mentre que en algunes zones la il·lusió pel sorteig és màxima, en d’altres sembla ser un fenomen molt més discret.

La Loteria de Nadal a Espanya

La Loteria de Nadal és el sorteig més important i popular que se celebra anualment a Espanya. La seua història es remunta a 1812, i des d’aleshores s’ha convertit en una tradició profundament arrelada en la societat espanyola.

Cada 22 de desembre, milions de persones esperen amb il·lusió el resultat del sorteig, que reparteix premis per valor de més de 2.000 milions d’euros. El premi major, conegut com la grossa, ascendeix a 4 milions d’euros per dècim, la qual cosa el converteix en un dels més abundants del món.