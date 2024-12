Alerta per falses ofertes de feina a través de WhatsApp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha emès una alerta sobre un nou frau relacionat amb falses ofertes de treball. Segons informen, els estafadors estan realitzant trucades telefòniques on es fan passar per conegudes plataformes de recerca d'ocupació amb l'objectiu d'enganyar a les seves víctimes.

El modus operandi consisteix en sol·licitar a la persona contactada que es comuniqui a través de l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp, utilitzant el mateix número des del qual han rebut la trucada inicial. Un cop establert el contacte per aquest canal, els delinqüents utilitzen dues tàctiques per consumar l'estafa:

Sol·licitud de pagaments anticipats

En alguns casos, els estafadors demanen a les víctimes que realitzin un pagament anticipat com a requisit per accedir a una suposada oferta laboral. Argumenten que es tracta d'un tràmit necessari per formalitzar la contractació, però en realitat és una estratègia per apropiar-se fraudulentament dels diners.

Petició de documentació personal

L'altra modalitat consisteix en sol·licitar documentació personal a les víctimes, com el DNI o la declaració de la renda. L'objectiu dels estafadors és obtenir dades que els permetin suplantar la identitat de la persona i, d'aquesta manera, poder sol·licitar crèdits o realitzar altres activitats il·lícites.

Davant d'aquesta situació, la Policia Nacional recomana extremar les precaucions i desconfiar de qualsevol oferta laboral que arribi per vies no convencionals o que exigeixi pagaments anticipats o l'enviament de documentació personal. És important verificar sempre la legitimitat de les empreses o plataformes que ofereixen ocupació i, en cas de dubte, contactar directament amb elles a través dels seus canals oficials.