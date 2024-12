Mor als 37 anys l'actor de 'Vis a Vis' José de la Torre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actor cordovès José de la Torre va morir dijous passat als 37 anys com a conseqüència d’una malaltia que li va ser diagnosticada fa uns mesos. Conegut sobretot per la seua participació a les sèries Toy Boy o Amar es para siempre, també va intervenir a Vis a vis: el oasis i Servir y proteger. De la Torre es va formar a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Màlaga i a banda de participar en sèries de televisió va treballar en videoclips com Tenía tanto que darte de Nena Daconte o al musical Chicago. Familiars i amics de l’actor es van acomiadar ahir d’ell en una cerimònia íntima a la parròquia San Francisco Solano de Montilla, la seua localitat natal.