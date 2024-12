La nova sèrie d’Harry Potter busca el seu trio protagonista i promet ser més fidel als llibres

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Max ha anunciat aquest dijous que més de 32.000 nens han participat en les audicions per interpretar l’icònic trio protagonista de la nova sèrie d’Harry Potter. La producció, que promet ser més fidel als llibres de J.K. Rowling, començarà els seus enregistraments a mitjans de l’estiu de 2025, una proposta ambiciosa que busca aportar noves perspectives al món màgic d’Hogwarts.

Francesca Gardiner, showrunner del projecte, i Mark Mylod, director i productor executiu, van compartir detalls sobre les principals diferències entre aquesta sèrie i la popular saga cinematogràfica. Un dels punts destacats serà el format estès: gairebé vuit hores per temporada permetran explorar amb més profunditat els esdeveniments i personatges dels llibres. Gardiner va comentar que intentar condensar un d’aquests llibres tan extensos en dos hores de pel·lícula és una cosa extraordinària, però gràcies a la seriosa poden mostrar més racons d’Hogwarts i aspectes abans vistos en pantalla.

La sèrie es gravarà en els mateixos estudis Leavesden de Warner Bros als afores de Londres, també buscarà un estil més proper a les produccions britàniques dels anys noranta. Casey Bloys, president i director executiu de continguts de HBO i Max, va emfatitzar que el càsting s’ajustarà a les edats canòniques dels personatges als llibres. Per exemple, Paapa Essiedu, en els seus trenta anys, està sent considerat per interpretar Severus Snape, que a les novel·les té 31 anys, un canvi significatiu respecte a l’icònic Alan Rickman.