Ana Peleteiro denuncia abusos d’una exparella: "em despertava tenint relacions sexuals sense consentiment"

L’atleta gallega Ana Peleteiro, campiona d’Europa i medallista olímpica de triple salt a Tòquio 2020, va denunciar en un vídeo publicat en el seu compte de TikTok que va patir agressions sexuals i maltractament psicològic per part d’una exparella, que no identifica.

"Em despertava a les nits tenint relacions sexuals sense consentiment, i tot i així em vaig quedar. Va canviar absolutament tot de mi, des de la vestimenta als cabells, la manera d’actuar amb la meua família. Va aconseguir distanciar-me de moltíssima gent, i tot i així em vaig quedar", denúncia.

L’esportista detalla tots els episodis que ha anat passant durant aquella etapa amb l’objectiu que "serveixi perquè altres nenes no es quedin, almenys tantes vegades", assenyala al principi del vídeo de la xarxa social, vinculat a la tendència 'y aun así me quedé'.

"Deia que no parlava públicament de la nostra relació per protegir-nos perquè el que no sap no espatlla. I tot i així, em vaig quedar. Discutia amb mi i m’amenaçava de deixar-me cada vegada que pujava stories amb ell de qualsevol cosa del dia a dia. I tot i així, em vaig quedar. Tenia amigues noves cada mes i s’inventava pel·lícules que eren amigues de feia mil anys i era mentida. Eren com amants. Jo en aquell moment, òbviament no ho sabia. Ara sí: i encara així em vaig quedar perquè m’ho creia", explica.

En el seu relat, la plusmarquista nacional (14,87 metres) confessa com la seua exparella l’enganyava: "Es posava un vidre temperat, que no permetia veure el telèfon, tret que miressis de cara, perquè deia que no parava de mirar-li el telèfon cada vegada que escrivia. I tot i així, em vaig quedar. Cada vegada que sospitava que estava parlant amb una altra persona més, amb una altra noia més, que ja intentava o estava a punt de descobrir una infidelitat, em deia que estava completament boja, que eren invencions del meu cap. I que acabaria trencant la nostra relació per tanta desconfiança. I tot i així, em vaig quedar".

Peleteiro admet el seu "error" per compartir tant temps amb ell, sobretot perquè quan va arribar la pandèmia la va deixar sola "durant quatre mesos" tenint l’oportunitat de passar-la junts.

"Vaig descobrir que tenia una doble vida, una altra relació d’amagat. I tot i així em vaig quedar i el vaig perdonar. Si anava els caps de setmana a casa seua, desapareixia i de sobte jo no sabia absolutament res. I ell durant tot el cap de setmana em deia, potser, un dia esporàdicament, bon dia, i s’excusava dient que necessitava el seu espai i que havia de confiar en ell i deixar-li fer aquestes coses perquè això era normal en una relació. I tot i així em vaig quedar", compte.

"Tornava d’aquests viatges com amb xucladors al cos "continua- i em deia que eren picadures de bestioles que potser hi havia al seu matalàs. I tot i així em vaig quedar. Em deia que si no manteníem relacions sexuals sempre que ell volia, deterioraria la relació i que, al cap i a la fi, qui no menjava a casa menjava fora. I que si després m’era infidel, que tampoc no em sorprengués. I tot i així em vaig quedar".

Després de quedar-se sense medalla en els Jocs Olímpics de París, on va acabar sisena a l’Estadi de França, Peleteiro va anunciar el passat mes de setembre que tornava a Galícia després de molts anys entrenant a Guadalajara amb el cubà Iván Pedrosa, per passar a entrenar amb la seua actual parella, el triplista francès Benjamin Compaoré.

Ambdós són pares d’una nena, Lúa. En 2023 Ana Peleteiro ja havia denunciat que la seua anterior parella l’obligava a deixar de seguir a les xarxes socials altres atletes. La gallega va mantenir una relació de cinc anys "entre 2016 i 2021- amb el campió olímpic portuguès, d’origen ivorià, Nelson Évora. Mesos més tard, va començar la seua relació amb Benjamín Campoaré.