Com protegir els teus dècims per disfrutar la Loteria de Nadal sense riscos

Segons una enquesta realitzada per l’Organització de Consumidors (OCU), cada espanyol gastarà una mitjana de 64 euros en el Sorteig de la Loteria de Nadal que se celebrarà el proper 22 de desembre. Aquesta xifra suposa una disminució de 7 euros respecte a l’any anterior, però continua sent suficient per adquirir tres dècims i algunes participacions amb la il·lusió d’obtenir un premi que ajudi a "tapar algun forat". Tanmateix, és fonamental ser previngut i prendre certes mesures per garantir el cobrament en cas que la sort finalment somrigui.

Fotografiar o fotocopiar el dècim

Tot just comprar un dècim, el primer que s’ha de fer és fotografiar-lo per ambdues cares o realitzar fotocòpies de l’anvers i revers. Aquestes imatges poden servir com prova en cas de pèrdua o sostracció del dècim.

Compartir dècims de forma segura

En tractar-se d’un document al portador, en principi, el premi el rep qui posseeix el dècim. Si es comparteix, el dipositari hauria d’entregar a cada participant una còpia firmada (amb el nom i DNI del dipositari) indicant les persones que el comparteixen i les quantitats aportades. També és vàlid enviar aquest document detallat per correu electrònic o WhatsApp als participants, que hauran d’abonar la seua part abans del sorteig.

Comprar dècims online en llocs autoritzats

Si s’opta per adquirir el dècim a través d’Internet, és crucial assegurar-se de fer-ho en una administració de loteria autoritzada. També existeix la possibilitat de comprar directament al web oficial de Loteries i Apostes de l’Estat, seleccionant un punt de venda associat, que pot ser qualsevol administració de loteria a Espanya. En realitzar la compra online, es rep un comprovant electrònic dels dècims adquirits, que té la mateixa validesa legal que el dècim físic i acredita la propietat del mateix. Els dècims originals es dipositen a la caixa forta de l’administració de loteria triada.

Què fer en cas de pèrdua o robatori

Si es produeix la pèrdua o robatori del dècim, és essencial presentar una denúncia davant de la Policia Nacional o Guàrdia Civil del lloc on va passar l’incident. En la denúncia s’han d’aportar el major nombre de dades possible, incloent les circumstàncies del fet, proves com fotos o fotocòpies del dècim, identificant el número, sèrie i fracció. A més, s’ha de notificar per escrit a l’organisme Loteries i Apostes de l’Estat. Amb la denúncia, es pot paralitzar el pagament fins que un jutge determini qui és el legítim propietari.

Cobrament de premis

Per cobrar un premi inferior a 2.000 euros, es pot anar a qualsevol punt de venda de la xarxa de Loteries. Si el dècim premiat es va adquirir per Internet, l’usuari rebrà automàticament l’import en el seu compte associat. A partir de 2.000 euros, el cobrament es realitza en les entitats bancàries col·laboradores, llistades al web de Loteries i Apostes de l’Estat. L’OCU recorda que aquests bancs no poden cobrar comissions ni exigir contraprestacions.

En el cas de premis compartits, és necessari identificar al banc a cada guanyador i el seu percentatge de participació. Una vegada fet això, el banc abonarà el premi complet (descomptant l’import tributat) en el compte de la persona titular d’un compte en l’esmentada entitat, que posteriorment repartirà segons l’acordat. No es recomana cobrar la totalitat de l’import sense identificar prèviament els altres participants, ja que en repartir-lo podria interpretar-se com una donació, la qual cosa comportaria el pagament de l’impost de donacions.

Hisenda reté automàticament el 20% de la part del premi que superi els 40.000 euros exempts per cada dècim, no per cada persona afavorida. És a dir, es descompta l’impost i després es reparteix la quantitat neta entre els partícips. El premi no es declara en l’IRPF, però sí els rendiments que generi.

Dècims deteriorats

En cas que el dècim es deteriori, s’ha de portar a la Sociedad Estatal Loterías i Apostas del Estado, que determinarà la seua validesa. Si el deteriorament és molt greu, serà la Fàbrica Nacional de La Moneda i Timbre qui s’hagi de pronunciar. En el pitjor dels escenaris, l’OCU recorda que els tribunals atenen diferents proves per dictaminar l’abonament del premi, com el fet que ningú no ho reclami, l’anàlisi dels fragments o el testimoni del venedor.

Termini per cobrar premis

És important recordar que el dret a cobrar els premis caduca als tres mesos, comptats a partir de l’endemà a la celebració del sorteig.

En definitiva, per disfrutar de la il·lusió de la Loteria de Nadal i evitar contratemps, és fonamental seguir les recomanacions de l’OCU. Fotografiar o fotocopiar el dècim, compartir-lo de forma segura, comprar en llocs autoritzats, saber què fer en cas de pèrdua o robatori, conèixer el procediment de cobrament i els terminis, són claus per viure amb tranquil·litat aquesta tradició nadalenca. Amb precaució i sentit comú, només quedarà esperar que la sort truqui a la nostra porta.