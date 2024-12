El 41è àlbum d'Astèrix i Obèlix es publicarà, també en català, el 23 d'octubre del 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El 41è àlbum de la sèrie 'Astèrix el gal' es publicarà, també en català, el proper 23 d'octubre del 2025. El títol de la nova aventura dels inseparables Astèrix, Obèlix i Ideafix no ha transcendit, però sí una planxa amb nou vinyetes en què es veu el petit guerrer i el tallador de menhirs en els prolegòmens d'una nova aventura que els obligarà a tornar a sortir de viatge. L'àlbum suposa la segona col·laboració a la sèrie del guionista Fabrice Caro, FabCaro, que comptarà com a company de viatge amb el dibuixant Didier Conrad. Conrad és autor dels dibuixos d'Astèrix i Obèlix des del 2013. La nova aventura dels gals irreductibles coincideix amb el 60è aniversari del gos que sempre acompanya l'Obelix, l'Ideafix.

El 2024 ha estat el 65 aniversari de l'Astèrix i l'Obèlix, una efemèride que s'ha celebrat amb la publicació del 40è àlbum de la sèrie, 'El lliri blanc'. Per al 2025 ja s'anuncia el 41è volum i altres esdeveniments relacionats amb els personatges com ara una sèrie per a la plataforma Netflix dirigida per Alain Chabat el primer semestre de l'any.

Altres anuncis que fa l'editorial per a l'any vinent són edicions especials d'alguns àlbums clàssics de la parella gal·la com ara 'El combat dels caps' o 'Astèrix al país dels helvecis' o la celebració del seixantè aniversari de l'Ideafix.