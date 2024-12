Classe mitjana, baixa o alta? Descobreix a quina classe social pertanys segons l'OCDE

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Conèixer a quina categoria professional i salarial pertanyem és senzill; només cal mirar el nostre contracte. No obstant això, l'estudi realitzat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ens permet aprofundir en aquest tema i descobrir a quina classe social pertanyem realment, més enllà de la nostra percepció subjectiva.

Segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), el 44% dels espanyols s'identifica com a classe mitjana. Tanmateix, l'OCDE ha volgut anar més enllà i ha establert uns paràmetres objectius per definir les diferents classes socials basant-se en els ingressos econòmics.

Per poder fer aquesta segmentació, l'OCDE ha pres com a referència les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre la renda mitjana dels espanyols, que se situa en uns 17.162 euros anuals, és a dir, uns 1.430 euros mensuals.

A partir d'aquesta dada, l'organització ha establert tres categories:

La classe alta es correspon a ingressos superiors al 200% de la renda mitjana.

La classe mitjana es troba entre el 75% i el 200% de la renda mitjana.

La classe baixa se situa per sota del 75% de la renda mitjana.

Així doncs, segons aquests criteris, si els teus ingressos mensuals, en dotze pagues, són inferiors a 1.067 euros (uns 12.183 euros anuals), pertanys a la classe baixa.

Si, per contra, els teus ingressos se situen entre els 1.067 i els 2.846 euros mensuals (un màxim de 34.168 euros anuals), formes part de la classe mitjana.

Finalment, si els teus ingressos superen els 2.846 euros mensuals, l'OCDE et situa dins la classe alta.

Contextualització i anàlisi

Aquest estudi de l'OCDE posa de manifest la importància d'establir criteris objectius a l'hora de definir les classes socials, més enllà de la percepció subjectiva de cada individu. La segmentació basada en els ingressos econòmics permet obtenir una radiografia més precisa de l'estratificació social.

No obstant això, cal tenir en compte que aquests llindars són una simplificació de la realitat i que hi ha altres factors, com el nivell educatiu, el tipus d'ocupació o el patrimoni acumulat, que també influeixen en la posició social d'una persona.

A més, les diferències en el cost de vida entre les diverses regions espanyoles fan que aquests llindars puguin variar significativament en funció del lloc de residència. Una mateixa quantitat d'ingressos pot situar una persona en una classe social diferent depenent de si viu en una gran ciutat o en una zona rural.

Tot i aquestes limitacions, l'estudi de l'OCDE ofereix una valuosa eina per reflexionar sobre la desigualtat social i econòmica al nostre país. Conèixer a quina classe social pertanyem segons criteris objectius pot ajudar-nos a prendre consciència de la nostra situació i a exigir polítiques públiques que promoguin una major equitat i cohesió social.

Implicacions i perspectives de futur

Les dades d'aquest estudi també posen de manifest la necessitat de continuar treballant per reduir la bretxa entre les diferents classes socials. Segons l'INE, el 20% de la població espanyola amb majors ingressos guanya 6,3 vegades més que el 20% amb menors ingressos, una diferència que s'ha anat eixamplant en els últims anys.